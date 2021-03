Morena Baccarin und Benjamin McKenzie: Das zweite Baby ist da

Das zweite gemeinsame Kind der Schauspieler Morena Baccarin und Benjamin McKenzie ist da. Den Namen hat das Paar bereits veröffentlicht.

Die brasilianische Schauspielerin Morena Baccarin (41) und ihr US-amerikanische Kollege und Ehemann Benjamin McKenzie (42) freuen sich über ihr zweites Kind. "Willkommen in der Welt, Arthur. Ich muss sagen, dein Timing ist tadellos", schreibt zu einem Foto, das das behaarte Köpfchen und die Händchen seines Sohnes zeigt. : "2021 sieht gut aus. Willkommen in der Welt, Arthur. Vertrau uns, du hast bisher nicht viel verpasst."

Es ist das zweite gemeinsame Kind für die beiden Schauspieler. Töchterchen Frances Laiz ist inzwischen vier Jahre alt. Baccarin hat zudem Sohn Julius (7) aus ihrer ersten Ehe (2011-2015) mit Regisseur Austin Chick (49).

Baccarin und McKenzie heirateten im Juni 2017 in einer kleinen Zeremonie in New York. Im November 2016 war die Verlobung des Schauspielerpaares bekannt geworden. Die beiden lernten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten zur Serie "Gotham" näher kennen und sind seit Sommer 2015 ein Paar. Erstmals trafen sie beruflich bereits 2006 in McKenzies Erfolgsserie aufeinander. Baccarin hatte damals einen kurzen Gastauftritt.