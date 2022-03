More is more! Sandra Bullock präsentiert sich in floraler Mega-Robe

Tiefer Ausschnitt und hoher Beinschlitz: Sandra Bullock hat mit ihrer floralen Mega-Robe bei der Premiere ihres neuen Films "The Lost City" für Staunen gesorgt.

"Mehr ist mehr" dürfte wohl das Motto für Sandra Bullocks (57) Look bei der Filmpremiere von "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" im Regency Village Theatre in Los Angeles gewesen sein. Die Schauspielerin war mit ihrem floralen Tüll-Traumkleid samt rosa Ombré-Farbverlauf zweifellos der Hingucker des Abends. Die voluminöse Robe begeisterte nicht nur mit ihren Rüschen und Pailletten, sondern auch mit einer XXL-Schleppe, einem tiefen V-Dekolleté und einem hohen Beinschlitz.

Dazu kombinierte Bullock einen schwarzen Bolero-Blazer sowie kniehohe, schwarze Lederstiefel. Ihre brünetten Haare trug sie offen und glatt. Mit schwarzem Eyeliner und dunklem Lidschatten setzte sie zudem ihre Augenpartie in Szene. Auf ihren Lippen trug sie einen zum Kleid passenden Nudeton.

Kinostart am 21. April

Sandra Bullock und Channing Tatum (41) sind die Hauptcharaktere in "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt". Auch Stars wie Daniel Radcliffe (32) und Brad Pitt (58) sind in der Actionkomödie zu sehen, die hierzulande am 21. April ihre Premiere in den Kinos feiert.