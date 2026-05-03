Monika Gruber verrät Auswander-Pläne: "Natürlich auch schon überlegt"

Monika Gruber ist für ihre scharfe Zunge bekannt und übt auch gerne mal Kritik an der aktuellen Gesellschaft. Denn viele Entwicklungen irritieren die Kabarettistin zunehmend. Aber könnte sie sich vorstellen, ihr geliebtes Bayern hinter sich zu lassen? Nun spricht die Gruaberin über mögliche Auswander-Pläne.

Monika Gruber (54) zählt zu den erfolgreichsten Kabarettistinnen mit bayerischen Wurzeln. In den vergangenen Jahren machte sie auch mit ihrer politischen Haltung von sich reden – denn die Gruaberin steht einigen gesellschaftlichen Entwicklungen kritisch gegenüber. Ob sie sich vorstellen könnte, Bayern den Rücken zu kehren und in einem anderen Land Fuß zu fassen? Jetzt spricht die 54-Jährige Klartext.

Monika Gruber über bairischen Dialekt: "Ich brauche das"

Alles hinter sich lassen und an einem anderen Ort neu durchstarten? Für viele Menschen stellt Auswandern eine Möglichkeit dar. Auch der Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier (66) liebäugelt mit dem Gedanken und erzählt in der neuesten Ausgabe vom Podcast "Die Gruaberin" von seiner großen Liebe für Schweden. Gastgeberin Monika Gruber sagt dazu: "Also ich kann mir das jetzt, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Ich hab mir das natürlich auch schon überlegt, ist klar."

Doch die Gruaberin möchte den Ort ihrer Wurzeln nicht einfach zurücklassen: "Weißt du, ich denke mir, das ist doch unsere Heimat." Für die 54-Jährige sei vor allem die Sprache an ihrem Wohnort ein wichtiger Faktor: "Mein Dialekt, ich denke im Dialekt. [...] Wenn ich mit mir selber rede, rede ich manchmal auf Englisch, aber meistens in Bairisch und fluche oder rede. Und ich brauche das, ich kann Gefühle oder was ich denke am besten im Dialekt ausdrücken."

Monika Gruber spricht in ihrem Podcast und auf der Bühne mit bairischem Dialekt. © imago/Lindenthaler

Bayern-Liebe von Monika Gruber: "Haben so schöne Ecken"

Neben der Sprache sei es aber auch die Schönheit ihrer Heimat, die Monika Gruber nicht missen möchte: "Es ist so schön bei uns. Ich fahr viel durch Österreich, viel durch Bayern. […] Wir haben so schöne Ecken, es gibt so schöne Gegenden. Es gibt trotz allem so freundliche Leute", findet die 54-Jährige. Zudem glaubt sie, als Person des öffentlichen Lebens für viele Menschen als eine Art "Sprachrohr" zu fungieren – gerade auch, weil sie sich traut, offen ihre Meinung zu teilen. "Und wenn das weg ist, wird's zag", ist sich die Gruaberin sicher.