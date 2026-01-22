Monika Gruber über Funkstille in Familie: "Nicht mehr mit mir geredet"

Monika Gruber blickt auf ein missglücktes Experiment mit unerwartet großen Folgen zurück. Zwischen ihr und dem Bruder herrschte zeitweise Funkstille.

Monika Gruber (54) hält ihre Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch bekannt ist, dass die Kabarettistin ein inniges Verhältnis zu ihren Eltern, Brüdern, Nichten und Neffen pflegt. Harmonie ist ihr am Ende immer wichtig, selbst wenn bei den Grubers mal die Fetzen fliegen.

Haarschnitt mit Folgen: Monika Gruber über Funkstille in der Familie

Die Kabarettistin erinnert sich in der aktuellen Folge ihres Podcasts " " an einen prägenden Moment zurück. Im Gespräch mit Journalistin Gabriele Krone-Schmalz (76) erzählt sie von einer Tat mit weitreichenden Folgen: "Ich hab meinem Bruder mal die Haare geschnitten, und der hat daraufhin 14 Tage lang nicht mehr mit mir geredet." Um welchen ihrer zwei jüngeren Brüder es sich handelt, verrät die stolze Bayerin nicht. Doch klar ist, mit dem verpassten Haarschnitt war er überhaupt nicht zufrieden. Es habe Funkstille geherrscht – für insgesamt zwei Wochen.

Die Wogen scheinen jedoch längst wieder geglättet. Gruber kann heute über das missglückte Haarexperiment lachen: "So viel dazu, dass Leute, die Friseur nicht gelernt haben, das nicht können."

Gruberin nicht zu erkennen: Stimme verrät sie

Im Gespräch mit Gabriele Krone-Schmalz kommt sie auch auf Fan-Begegnungen und ihren Wiedererkennungswert zu sprechen. Im Alltag bleibe Gruber zunächst oft unerkannt. "Wenn ich auf der Straße von Leuten angesprochen werde, dann warten die immer, bis sie mich reden hören." Nicht die Optik, sondern "die typische Gruber-Stimme" mache sie dann erkennbar.

ARD-Moderatorin mit besonderem Markenzeichen

Grubers Gesprächspartnerin sei hingegen für ihr Äußeres bekannt. Die einstige ARD-Moderatorin und Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz trägt seit Jahrzehnten den gleichen Kurzhaarschnitt. Sie erzählt im Podcast, ihr mittlerweile verstorbener Ehemann habe ihr einst immer die Haare geschnitten.

Gabriele Krone-Schmalz ist Russland-Expertin und war einst für die ARD als Journalistin und Moderatorin tätig. © imago/teutopress

Anfangs sei Krone-Schmalz kein Fan von der Frisur gewesen, doch sie habe sich "schnell daran gewöhnt". Monika Gruber betont: "Die Haare sind einfach Ihr Markenzeichen."