Monika Gruber spricht mit Felix Neureuther über Liebe und Familie. Die Worte des einstigen Skirennläufers berühren Gruber so sehr, dass ihr die Tränen kommen. Neureuther weckt emotionale Erinnerungen in seiner Gesprächspartnerin.

Für Felix Neureuther (41) ist seine Familie sein Ein und Alles. Mit seiner Frau Miriam (35) und seinen Kindern Matilda, Leo, Lotta und Mats gemeinsame Zeit zu verbringen, ist dem einstigen Skirennläufer das Wichtigste im Leben. Das weiß auch Kabarettistin Monika Gruber (54), die den 41-Jährigen jetzt zum Gespräch gebeten hat. Dabei kommen Gruber die Tränen – Neureuthers Worte locken große Emotionen aus ihr heraus.

Monika Gruber und Felix Neureuther schwärmen von Familie: Große Gefühle offenbart

"Man merkt, wie wichtig dir Familie ist", meint Monika Gruber im ServusTV-Video-Podcast " " zu Felix Neureuther. "Das ist bei mir auch so [...], dass wir als Familie immer so schön zusammenhalten", so die Kabarettistin. Zu ihren Liebsten zählt Gruber unter anderem ihre Eltern und ihre zwei jüngeren Brüder. Sie erzählt: "Jeder hängt aneinander. Das ist das schönste Geschenk, was du haben kannst. Das ist für mich mein großer Rückhalt." Die Gruberin meint zu ihrem Podcast-Gast: "Ich find das cool, dass das bei dir auch so ist, dass die Familie das Allerwichtigste für dich ist." Neureuther schildert anschließend: "Weißt du, was schön ist? Ich habe dir gerade in die Augen geschaut, und du hattest so leicht Pipi in den Augen."

Felix Neureuther spricht über Mutter Rosi Mittermaier (†): Das sagte sie kurz vor ihrem Tod

Felix Neureuther meint, man müsse es im Leben immer schätzen, wenn man ein Dach über dem Kopf und was zu Essen hat. "Das darf man nicht für selbstverständlich nehmen. Aber egal, in welcher Situation man ist, wenn man ein Umfeld als Familie hat, wo man weiß, dass die für einen da ist: Das ist so eine Stütze. Und wenn man das erleben darf, das ist unmenschlich schön", schwärmt der einstige Profisportler. Für Neureuther wird es folglich "sehr persönlich", wie er betont. Seine im Januar 2023 verstorbene Mutter Rosi Mittermaier (†72) habe kurz vor ihrem Tod gesagt: "Es ist okay, wenn ich jetzt geh, weil ich weiß, meiner Familie geht's gut. Sie meinte: 'Ihr seid alle gesund, dann ist es auch in Ordnung.'"

Monika Gruber wischt sich im Gespräch mit Felix Neureuther die Tränen aus dem Gesicht. © ServusTV/Podcast "Die Gruaberin"

Monika Gruber kommen die Tränen: "Muss an deine Mama denken"

Monika Gruber wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Felix Neureuthers Worte über seine Mutter haben große Emotionen aus ihr hervorgelockt. Neureuther meint: "Es ist die Zeit, die du mit Menschen verbringen darfst. Das ist das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst." Monika Gruber nickt zustimmend: "Das stimmt. Entschuldigung, ich muss jetzt gerade an deine Mama denken, ich hab sie ja ein paar mal erlebt. Deine Eltern waren ja auch bei mir auf der Vorstellung mal. Deine Mama hat eine unglaubliche Herzlichkeit ausgestrahlt. Sie war einfach so ein Mensch, den hat man einfach mögen müssen."

Monika Gruber schwärmt von Rosi Mittermaier und Christian Neureuther: "Leicht neidisch"

Die Gruberin macht aus ihrer Hochachtung, die sie für Felix Neureuthers Eltern immer schon empfand, kein Geheimnis: "Die waren zusammen, und man hat einfach gewusst, die gehören zusammen." Sie schwärmt von Christian Neureuther und Rosi Mittermaier: "Das hat einen als Außenstehenden echt berührt. Da hab ich mir gedacht: 'Da bin ich auch leicht neidisch' – aber im positiven Sinne. Das beneide ich, wenn sich zwei Menschen gefunden haben, wo du einfach merkst: Das passt." Felix Neureuther huscht ein Lächeln über das Gesicht. Er schätzt Monika Grubers liebe Worte sehr...