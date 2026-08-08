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Monika Gruber fordert radikale Geldkürzungen: "Kannst du in deiner Freizeit machen"

Monika Gruber nimmt kein Blatt vor den Mund: Dafür wird die Komikerin gleichermaßen gefeiert wie gefürchtet. Nun spricht sie über die aktuelle Kulturlandschaft – und übt deutliche Kritik an der staatlichen Finanzierung von gewissen Kunst-Projekten.
Eva Meeks
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Monika Gruber übt selbst einen kreativen Beruf aus. Doch staatliche Förderung für Kunst-Projekte beziehen? Das sieht die Komikerin kritisch.
Monika Gruber übt selbst einen kreativen Beruf aus. Doch staatliche Förderung für Kunst-Projekte beziehen? Das sieht die Komikerin kritisch. © imago/Smith

Von seiner Kunst leben zu können: Davon träumen vermutlich die meisten Menschen, die sich kreativ betätigen. Monika Gruber (55) zählt zu den Glücklichen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, und füllt als Kabarettistin große Hallen. Doch wie denkt sie über Künstler, die staatliche Förderung beziehen müssen? Jetzt redet die Gruaberin Klartext.

Monika Gruber über Kultur-Vereine: "Glauben, sie sind die großen Künstler"

In der alternativen Nürnberger Kulturszene dürften bald einige Vereine weniger finanzielle Unterstützung erhalten. Das mutmaßt zumindest Andreas Hock in einer neuen Ausgabe vom Podcast "Die letzten Monikaner". Seine Moderationskollegin Monika Gruber lässt ihn daraufhin wissen: "Ich sage dir, wie es ist, ohne die Vereine im Einzelnen zu kennen. Bei einigen bin ich jetzt schon froh, dass ihnen der Saft abgedreht wird."

Damit bezieht sich die 55-Jährige auf "irgendwelche schwindeligen Vereine", die von Menschen kreiert wurden, die "zu blöd zum Kellnern sind". "Weil sie einfach nicht drei Weißbier zusammenrechnen können und glauben, sie sind die großen Künstler", so die Gruaberin kritisch. "Und das wird dann auch noch gefördert und die hocken dann in der KSK, in der Künstlersozialkasse."

Monika Gruber spricht über die staatliche Förderung von bestimmten Kultur-Projekten.
Monika Gruber spricht über die staatliche Förderung von bestimmten Kultur-Projekten. © imago/Future Image

Gruaberin über bestimmte Künstler: "Werden nie davon leben können"

Sie und Autor Andreas Hock brennen auch für ihre Kunst. Doch unterscheide sie ein wichtiger Aspekt von anderen Kreativen, wie die Gruaberin klarstellt: "Die werden nie im Leben von dem, was sie tun, leben können. Und ich finde halt von dem, was man tut, muss man in der Lage sein, leben zu können, ohne dafür Subventionen zu kriegen. Punkt. Fertig", so die 55-Jährige. "Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich mir was anderes suchen."

Andreas Hock scherzt daraufhin, dass das "Amt für Kultur" ihnen die Liste aller Vereine vorlegen sollte, damit sie über Fördergelder entscheiden. "Genau", gibt ihm Monika Gruber recht. "Und wenn dann Unterleibs-Chakra-Trommeln in irgendeinem schwindeligen Kulturzentrum angeboten wird, dann musst du halt sagen, dann gibt's halt dafür kein Geld. Das kannst du in deiner Freizeit machen, aber du kannst nicht verlangen, dass so was von Steuergeldern gefördert wird. Das ist halt einfach so.“

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14 Kommentare
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  • Gegen Hass vor 20 Minuten / Bewertung:

    Wenn einer der mit Mühe kaum
    Geklettert ist auf einen Baum
    Schon meint dass er ein Vogel wär so irrt sich der

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  • Futurana vor 31 Minuten / Bewertung:

    Mein Gott was für Kommentare ! M.Gruber hat für ihre Katriere "hart" gearbeitet. Schauspielschule absolviert, dadurch in div. Filmen bzw Serien mitgewirkt und das, mMn , durchaus überzeugend. Als Kabarettistin anfangs "derbe" Kellnerin hat sie den Nerv der Zeit berührt u d nahtlos an damals bestehende Volksdarsteller angeknüpft. Jetzt, nach ihrer kreativen Pause incl Umstyling schlägt sie einen provokativen Weg ein. Ein Wandel den sie, da bin ich überzeugt, bewusst vollzogen hat . Sie ist nicht dumm, und weiß, das Alter bringt Änderungen mit sich dem gilt es anzupassen

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  • Gelegenheitsleserin vor 36 Minuten / Bewertung:

    "Ich sage dir, wie es ist, ohne die Vereine im Einzelnen zu kennen. Bei einigen bin ich jetzt schon froh, dass ihnen der Saft abgedreht wird."

    Auf Deutsch: Ich habe zwar keine Ahnung, um wen und was es geht, aber ich (ver)urteile gleich mal ...
    Das ist dumm und überheblich.
    Auch eine Monika Gruber sollte denken, bevor sie etwas (öffentlich!) sagt!

    Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch noch daran, wo sie in ihren Anfangszeiten aufgetreten ist - und dass das oft nur möglich war, weil diese Institutionen Förderungen von Staat und Kommunen erhalten haben.
    Nur Frau Gruber scheint das vergessen zu haben ...

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