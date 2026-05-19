Monika Gruber erzählt von einem großen Traum und nimmt sich Schlagerkönigin Andrea Berg zum Vorbild. Sie teilt ihre Vorstellungen und macht einen Ehe-Aufruf an Hoteliers...

Monika Gruber (54) hat sich viele Träume in ihrem Leben bereits erfüllt. Mit ihren Bühnenprogrammen füllt sie Hallen und begeistert als Kabarettistin ein großes Publikum. Ein Herzenswunsch steht jedoch noch aus.

Monika Gruber eifert Andrea Berg nach: Kabarettistin will eigenen Tanzklub

"Es ist ja mein großes Ziel, irgendwann mal so einen Tanzklub zu haben – für Jung und Alt", erzählt die Gruberin in ihrem Podcast " ". Dieses Vorhaben kommt nicht von ungefähr. Die Kabarettistin ist der Meinung, dass das Angebot an Tanzklubs stark nachgelassen hat: "Es gibt ja nur noch die Maibaumstüberl, die Feste, die Beachpartys und so." Monika Gruber würde dies gern ändern – und nimmt sich Schlagerkönigin Andrea Berg (60) zum Vorbild.

Die Sängerin und Ehemann Ulrich Ferber (66) führen als Teil ihres Hotelbetriebs im Schwäbischen Kleinaspach den . Dabei handelt es sich um eine Reihe von Party-Locations – unter anderem die Tanzbar Hazienda – in denen sich Menschen aus dem Umland zum Feiern und Spaßhaben treffen.

Andrea Berg und ihr Ehemann Ulrich Ferber im Juni 2025. Das Ehepaar führt den Sonnenhof Aspach und den dazugehörigen Club Sonnenhof. © imago/Harald Deubert

Dämpfer für die Gruberin: Bessere Voraussetzungen für Andrea Berg

Monika Gruber eifert Andrea Berg also nach und hätte ebenfalls gern einen eigenen Tanzklub. Im Podcast merkt ihr Co-Host Andreas Hock jedoch an, dass Berg viel bessere Voraussetzungen hatte als die beliebte Kabarettistin. "Sie hat ja in die Sonnenhof-Dynastie eingeheiratet. Das kannst du nicht vergleichen."

Andrea Berg und Ulrich Ferber traten im Juni 2007 vor den Traualtar. Ferbers Familie führte den Hotelbetrieb samt den Party-Locations zu dem Zeitpunkt bereits seit Jahrzehnten. Gruber hingegen müsste bei null anfangen.

Monika Gruber macht Aufruf: "Wenn noch jemand eine Zweit- oder Drittfrau sucht"

Doch Andreas Hock hat eine mögliche Lösung gefunden. Er witzelt, Gruber könne sich – ähnlich wie Andrea Berg – "einen Hotelier anlachen". Dieser könnte die Räumlichkeiten für Grubers Tanzklub womöglich zur Verfügung stellen. Die Kabarettistin scherzt und macht einen ironischen Ehe-Aufruf an ihre Zuhörer: "An dieser Stelle an alle Hoteliers, die dem Podcast lauschen. Wenn noch jemand eine Zweit- oder Drittfrau sucht, in Bayern gebe es noch eine. Und ich hätte gern ein Etablissement."

Der Sonnenhof Aspach von Ulrich Ferber und Andrea Berg liegt im baden-württembergischen Kleinaspach. © imago/SNS UG

Klare Vorstellungen: Geht Monika Grubers Traum in Erfüllung?

Sollte Monika Grubers großer Traum vom eigenen Tanzklub noch in Erfüllung gehen, dann weiß die 54-Jährige schon jetzt, wie sich dieser von anderen Diskotheken abheben würde. Sie würde einen "Würstelstand" integrieren, der die ganze Nacht geöffnet hätte. "Dass man sich immer was zwischen die Kiemen pfeifen kann", schildert die Kabarettistin. Auch sei ihr wichtig, dass der Eintritt zum Tanzklub nicht zu viel kosten würde: "Dass sich das jedermann leisten kann."

An Vorstellungskraft mangelt es Monika Gruber definitiv nicht. Ob ihr Traum vom eigenen Tanzklub tatsächlich Wirklichkeit wird, bleibt allerdings abzuwarten.