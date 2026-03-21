Mit "Der Bergdoktor" wurde Monika Baumgartner zum Kult-Star. Steht bald ihr Abschied an? Was sie über einen Ausstieg aus der Erfolgsserie sagt ...

Für viele Fans ist "Der Bergdoktor" ohne Monika Baumgartner (74) kaum vorstellbar. Seit der ersten Folge im Jahr 2008 steht sie als "Lisbeth Gruber" für die ZDF-Serie vor der Kamera. Nicht nur in ihrer TV-Rolle, sondern auch privat galt Baumgartner immer schon als warmherzig und bodenständig. Im Juli wird die Schauspielerin 75 – ein Alter, in dem viele Kollegen längst in Rente gegangen sind. Plant auch sie, ihre TV-Karriere bald zu beenden?

Klare Worte: Das sagt Monika Gruber über künftigen "Bergdoktor"-Ausstieg

Die Fans können aufatmen – aktuell kommt ein "Bergdoktor"-Ausstieg für Monika Baumgartner noch nicht infrage. Im Interview mit der Zeitschrift "Die 2" meint die Schauspielerin, sie wolle "so lange es geht und [sie, d. R.] Spaß daran habe" für die ZDF-Serie drehen. Dass Baumgartner "mittlerweile die Älteste am Set" ist, macht ihr wohl wenig zu schaffen. Denn allzu anstrengend sei es nicht, für den "Bergdoktor" vor der Kamera zu stehen: "Der Dreh ist teilweise wie Erholung."

"Bergdoktor"-Dreh für Baumgartner "wie Erholung"

Für Monika Baumgartner scheint sich ihr Alltag am Set nicht wie Arbeit anzufühlen. "Ich wohne im Hotel, werde frisiert und geschminkt. Außerdem ist es nur eineinhalb Stunden von meinem Wohnort München entfernt." Hauptsächlich wird "Der Bergdoktor" in der Region Wilder Kaiser in Tirol gefilmt. Insbesondere die Orte Ellmau, Going, Scheffau und Söll dienen als Drehorte. Baumgartner fällt ein klares Urteil, wenn es um das Schauspielern für den "Bergdoktor" geht: "Es ist einer der schönsten Berufe der Welt."

Monika Baumgartner und ihr "Bergdoktor"-Kollege Hans Sigl im November 2024. © imago/Lindenthaler

Angst vor Geschenk von Hans Sigl: "Nicht getraut"

Über die Jahre hat Monika Baumgartner ein inniges Verhältnis zu ihren "Bergdoktor"-Schauspielkollegen aufgebaut. Von ihnen konnte die 74-Jährige zu vergangenen Geburtstagen bereits ausgefallene Präsente erwarten: "Hans Sigl (56) hat mir mal einen Gutschein für einen Tandem-Fallschirmsprung geschenkt." Das habe Baumgartner durchaus zu schätzen gewusst, aber: "Ich habe mich aber nicht getraut, den Gutschein einzulösen." Ein Fallschirmsprung ist für die Münchnerin wohl ein Abenteuer, das sie lieber vom sicheren Boden aus betrachtet.

Ob Baumgartner auch zu ihrem 75. Geburtstag kreative Geschenke von ihrer "Bergdoktor"-Familie erwarten darf? Davon ist wohl auszugehen.

Monika Baumgartner und ihr Partner Hans Böhmer im Juni 2022. © imago/Marja

Besonderer Ehrentag für Monika Baumgartner im Juli

Ihren Ehrentag im Juli will Monika Baumgartner besonders gestalten. Wie genau die Feierlichkeiten aussehen, wisse sie noch nicht: "Aber irgendwas werden wir natürlich machen." Baumgartner spricht bewusst im "wir", denn neben ihr hat auch ihr Lebensgefährte Hans Böhmer (69) Großes zu feiern. "Er wird im Juni 70", merkt seine bessere Hälfte an. Sie und Böhmer gehen seit bald 30 Jahren gemeinsam durchs Leben. Während Baumgartner mit ihrer "Bergdoktor"-Rolle also beruflich das große Los gezogen hat, fand sie längst auch privat ihr großes Glück.