Mondzyklus: Darum sollte man die Beautyroutine an den Mond anpassen

Der Mond ist der einzige natürliche Satellit der Erde und hat Einfluss auf viele Dinge auf unserem Planeten, so möglicherweise auch auf unser Wohlbefinden. Deshalb sollte man die Beautyroutine an die unterschiedlichen Phasen des Mondzyklus anpassen.

Die Faszination Mond begann mit der Geburt der Menschheit. Als ständiger Begleiter der Erde hat der Mond großen Einfluss auf unseren Planeten. Viele indigene Kulturen vertrauen seit Jahrhunderten auf den Mondzyklus, wenn es um Ernte, Jagd oder wichtige Entscheidungen geht. Auch viele Beautyexperten schwören auf Mondroutinen: Wie kann man sich den unterschiedlichen Phasen des Mondzyklus besser anpassen?

Neumond

Der Neumond ist der Beginn des Mondzyklus und kann wie der Frühling als Neustart verstanden werden - der perfekte Zeitpunkt, mal wieder ein neues Produkt auszuprobieren oder die Haarfarbe zu ändern. Es ist ein guter Zeitpunkt, Altlasten oder schlechte Gewohnheiten loszuwerden: etwa in Form eines Körperpeelings und einer ausgiebigen Dusche. Danach braucht die Haut besonders viel Pflege: Eine feuchtigkeitsspendende Bodylotion oder ein Öl sind ein Muss! Während des Neumonds soll die Haut Nährstoffe aus Kosmetikprodukten besonders gut aufnehmen. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, ein neues Fitnessprogramm auszuprobieren.

Zunehmender Mond

Die Phase des zunehmenden Mondes ist der ideale Zeitpunkt, schon seit längerem anstehende Projekte zu verwirklichen und sich um Hautprobleme oder Beschwerden zu kümmern. Wer schnelleren Haarwuchs anstrebt, sollte nun seine Spitzen schneiden. Auch soll die Anfangsphase des zunehmenden Mondes ein guter Zeitpunkt für eine Mani- und Pediküre sowie andere Spa-Behandlungen sein. In dieser Zyklusphase sollte man auf Kosmetik mit aggressiven Inhaltsstoffen verzichten.

Vollmond

Der Vollmond ist der Höhepunkt des Mondzyklus: Hier sind Mond, Erde und Sonne in exakt einer Linie, was sich stark auf Emotionen auswirken kann. Während dieser Zeit sollte man großen Fokus auf eine entspannende Beautyroutine legen: ein warmes Schaumbad, eine Massage oder eine feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske. Zudem sollte man während dieser Mondphase viel Öl in die Beautyroutine einbauen, sowohl auf der Haut als auch in den Haaren.

Abnehmender Mond

Nach der Hochphase des Mondzyklus, dem Vollmond, beginnt sich alles zu beruhigen. Der abnehmende Mond gleicht der "letzten Jahreszeit", dem Winter. Es ist die ideale Zeit für Haarentfernung am Körper, Augenbrauen-Waxing sowie drastische Haarschnitte, die nicht schnell nachwachsen sollen. Ruhige sportliche Aktivität wie Yoga oder Meditation ist ideal für diese Phase.