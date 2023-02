"Mohrenkopf" gestrichen: Das ZDF erklärt Änderung bei Udo Jürgens Lied in Show von Giovanni Zarrella

Nach Ausstrahlung der "Giovanni Zarrella Show" wird wieder über Sprache diskutiert. Müssen bestehende und legendäre Texte nachträglich geändert werden, damit es politisch korrekt zugeht? Aus Udo Jürgens Mega-Hit "Aber bitte mit Sahne" wurde in der ZDF-Show das Wort "Mohrenkopf" gestrichen – und durch "Schokokuss" ersetzt.

Aufregung um ein einziges Wort in der "Giovanni Zarrella Show". Ein echter Song-Klassiker wurde umgedichtet, um politisch korrekt zu werden. 4,07 Millionen schauten am Samstag die ZDF-Show und hörten die Textänderung bei dem Schlager-Klassiker "Aber bitte mit Sahne".

"Aber bitte mit Sahne": "Mohrenkopf" wird ausgetauscht

Udo Jürgens zu Ehren sangen Giovanni Zarrella, Roland Kaiser und Namika ein Hit-Medley. Auch Songzeilen von "Aber bitte mit Sahne" sang das Trio – allerdings in einer veränderten Version. Im Original sang Udo Jürgens: "Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein." Doch Giovanni Zarrella verzichtete auf das als diskriminierend empfundene Wort "Mohrenkopf". Stattdessen wählte der 44-Jährige den politisch korrekten "Schokokuss".

Begründung vom ZDF: "Zeitgemäße, einmalige Anpassung"

Das ZDF erklärt gegenüber der AZ: "Wir haben uns für eine zeitgemäße, einmalige Anpassung des Liedtexts 'Aber bitte mit Sahne' für die Live-Show am 25. Februar entschieden und diese mit dem Musikverlag und den Erben des Originaltextdichters abgestimmt."

Unter den Gästen auf der Bühne waren auch die Kinder von Udo Jürgens, John (59) und Jenny Jürgens. Die 56-Jährige sagte sichtlich gerührt: "Es ist natürlich eine Freude, hier zu sein und unseren Vater zu ehren, den Giovanni zu sehen und diese ganzen Künstler zu erleben."

John Jürgens und Jenny Jürgens nehmen die posthume Ehrung für den großen Entertainer Udo Jürgens entgegen. © ZDF/Sascha Baumann

Kinder von Udo Jürgens nehmen posthume Ehrung entgegen

In der "Giovanni Zarrella Show" wurde der 2014 verstorbene Entertainer posthum geehrt. Jenny und John Jürgens nahmen einen Sammelaward für folgende Udo-Jürgens-Tonträger entgegen: Gold für die Alben "Jetzt oder nie", "Einfach ich", "Mitten im Leben" und "Das letzte Konzert – Zürich 2014" sowie für die beiden Singles "Griechischer Wein" und "Ich war noch niemals in New York". Die "Best Of" erreicht Doppel-Platin. Platin gab es ferner für diese Alben: "Mitten im Leben – Das Tribute Album" und "Merci, Udo!".