Modern Talking als Babys: Dieter Bohlen teilt drollige KI-Reunion

Dieter Bohlen überrascht mit einem Video, das ihn in trauter Zweisamkeit mit seinem Ex-Bandkollegen Thomas Anders zeigt. Als KI-Babys schmettern sie ihren Modern-Talking-Hit "You're My Heart, You're My Soul".

(eyn/spot) | 12. Juni 2025 - 09:47 Uhr

Einst als Modern Talking weltweit erfolgreich: Dieter Bohlen (l.) und Thomas Anders. © IMAGO/Berlinfoto

Dieter Bohlen (71) zeigt sich wieder vereint mit Thomas Anders (62): Der Pop-Titan , der ihn und seinen ehemaligen Bandkollegen mithilfe Künstlicher Intelligenz in niedliche Kleinkinder verwandelt hat. "Neues Modern Talking", schreibt der 71-Jährige dazu - und versieht den Post mit einem Herz-Emoji. Das 30-sekündige Video zeigt die beiden Musiker als pausbäckige Babys, die "You're My Heart, You're My Soul" performen. Die Kulisse ist dabei wie das originale Musikvideo ihres Megahits von 1985 generiert - inklusive signifikanter "Bohlen-Faust" und den wilden Frisuren der 80er. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Statt Nora gibt's jetzt Dieter-Kette Besonders ins Auge fällt im Video ein bestimmtes Detail mit Referenz an alte Modern-Talking-Zeiten: Das KI-Baby von Thomas Anders hat eine goldene Kette um den Hals, auf der "Dieter" steht. Früher zeigte sich der Sänger mit einem ähnlichen Schmuckstück - allerdings mit dem Schriftzug "Nora", dem Namen seiner damaligen Ehefrau. Das Video, das ursprünglich vom Account "Chill Sloth AI Vibes" gepostet und mit der Unterschrift "Dieses Video ist eine KI-Parodie, ein Kunstprojekt und eine Hommage" versehen wurde, ist Teil eines aktuellen TikTok-Trends. Prominente werden durch KI-Filter in Kleinkinder verwandelt - oft mit verblüffend niedlichen Ergebnissen. Bohlen und Anders wurden in den 1980ern zu Stars 1983 gegründet, stürmten Dieter Bohlen und Thomas Anders als Modern Talking mit Hits wie "Cheri Cheri Lady" und "Brother Louie" die internationalen Charts. Über 5,7 Millionen Tonträger verkauften sie allein in Deutschland und wurden zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt. Interne Streitigkeiten führten aber bereits 1987 zur ersten Trennung. Ein Versöhnungsversuch 1998 mit dem Album "Back for Good" führte zunächst wieder an die Chartspitze, endete aber 2003 erneut im Bruch - diesmal endgültig. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de