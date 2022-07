Moderatorin Viviane Geppert hat geheiratet

Moderatorin Viviane Geppert ist verheiratet. Das verriet der TV-Star nun mit einem romantischen Beitrag auf Instagram.

Moderatorin Viviane Geppert (31) hat geheiratet. . Zu einem romantischen Bild schrieb sie: "Für immer Wir!" und setzte ein Ring- und ein Herz-Emoji dazu. Die Aufnahme stammt dem Post zufolge aus Italien. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild steht sie auf einer Treppe. Die 31-Jährige schmiegt sich an ihren Ehemann, der weiße Schleier ihres Hochzeitskleids fällt bis auf den Rasen unterhalb der Treppe.

In den Kommentaren zu dem Instagram-Post gratulieren zahlreiche Prominente. Darunter sind Kai Pflaume (55), Riccardo Simonetti (29), Tom Beck (44) oder Valentina Pahde (27).

Verlobung verkündete sie vor einem Jahr

Ihre Verlobung hatte die "taff"-Moderatorin im Juni 2021 verkündet. Geppert erklärte damals in "Jemand ganz Besonderes hat mich zum glücklichsten Mädchen im Universum gemacht! ICH HABE JA GESAGT". Dazu postete sie zwei Fotos, auf denen sie ihren Verlobungsring in die Kamera hält. Auf einem der beiden Bilder schmiegt sie sich an ihren Verlobten. Die andere Aufnahme zeigt Geppert vor einer Strandkulisse. Mit ihrem jetzigen Ehemann soll die Moderatorin seit fünf Jahren liiert sein.