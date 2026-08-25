Moderatorin stichelt gegen Spielerfrauen: Andrea Bergs Schwiegertochter geht auf Konfrontation

Vanessa Mai setzt sich für Spielerfrauen ein und kommt bei einer Promi-Dame ins Schwärmen. Moderatorin Lola Weippert äußert jedoch Kritik und liefert sich mit Mai eine rege Diskussion...

Spielerfrau zu sein, klingt für viele sehr verlockend. So manche Dame träumt davon, als Partnerin an der Seite eines berühmten Fußballers stehen zu dürfen. Doch längst nicht jeder kann diesen Wunsch nachvollziehen – auch aufseiten der Promis.

Kein Verständnis für Spielerfrauen: Lola Weippert schlägt Beziehung mit Fußballer aus

Lola Weippert (30) erzählt jetzt von einem Gespräch mit einer jungen Frau. "Was ist dein Ziel im Leben?", habe die Moderatorin von der Dame wissen wollen – "Spielerfrau", so die Antwort. Weippert verrät in ihrem Podcast " ": "Es hat sich alles in mir gewölbt. Meine Fußnägel haben sich aufgestülpt." Die 30-Jährige war offenbar nicht angetan von der Idee, dass jemand diesen Weg einschlagen möchte. Sie habe in ihrem Leben "zu hart gekämpft und zu hart gearbeitet", als dass die Moderatorin es jemals in Erwägung ziehen würde, selbst Spielerfrau zu werden. "Das ist wirklich einer der Gründe, warum ich niemals etwas mit einem Fußballer haben möchte. Weil ich niemals Lust habe, einfach nur die 'Frau von' zu sein."

Vanessa Mai schwärmt von Spielerfrau: "Ist doch süß"

Laut Lola Weippert scheint man sich als Spielerfrau lediglich über seinen bekannten Mann zu definieren. Ihre Podcast-Partnerin Vanessa Mai (34) zeigt sich deutlich toleranter: "Ich habe da gar keine Wertung, negativ oder positiv. Ich finde es nicht verwerflich, wenn eine Frau mit einem Fußballer zusammen ist, sie ihn am Spielfeldrand unterstützt und sonst halt die Aufgabe hat, die Frau zu sein. Ich verurteile das halt null."

Moderatorin Lola Weippert sieht Spielerfrauen kritisch. © imago/Gartner

Als Positiv-Beispiel führt Vanessa Mai Antonela Roccuzzo (38) an. Bei der Partnerin von Profikicker Lionel Messi (39) kommt die Brünette ins Schwärmen. "Was sie mit ihm hat, das ist doch süß. Ich finde die beiden echt süß zusammen. Ich sehe das halt bei denen und ich finde, das ist eine schöne Ehe."

Fußballer Lionel Messi und seine Partnerin Antonela Roccuzzo. © imago/Sports Press Photo

Andrea Bergs Schwiegertochter nimmt Spielerfrauen in Schutz: "Voll Schubladendenken"

Beim Thema Spielerfrauen scheinen Mai und Weippert verschiedene Meinungen zu haben. Die zwei Freundinnen beginnen im Podcast zu diskutieren. Weippert erachte das Prinzip von Spielerfrauen als kurios. "Es gibt ja auch keinen Spielermann", wirft sie in den Raum.

Ihre Gesprächspartnerin will von der 30-Jährigen wissen: "Aber was triggert dich daran so? Dich triggert da ja scheinbar die Frau an der Seite des Fußballers. Warum geht man davon aus, dass es keine Beziehung auf Augenhöhe ist, nur weil sie die Frau oder Freundin des Fußballers ist?" Die Schwiegertochter von Andrea Berg (60) meint zudem: "Es gibt ja überall Männer, die so viel verdienen, dass kein Platz für die Frau ist. Das ist dann ein Riesenproblem. Aber das hat ja nichts mit dem Beruf zu tun, dass da ein Fußballer ist und da eine Frau daneben steht. Das ist voll Schubladendenken."

"Es kann doch nicht ein Lebensziel sein, einen reichen Mann zu finden"

Lola Weippert erklärt, sie habe kein Problem damit, wenn jemand aus Liebe zu einem Fußballer Spielerfrau wird. "Wenn es da allen gut geht, dann ist es wunderbar." Sie habe jedoch kein Verständnis dafür, wenn man die Partnerin eines Profikickers werden will, nur um "die Frau von einem reichen Mann zu sein". Das vermittle schnell den Eindruck, dass die Spielerfrau nur auf Geld aus sei. "Es kann doch nicht ein Lebensziel sein, einfach einen reichen Mann zu finden. Für viele kann es das wohl doch sein, aber es geht halt gegen all das, womit ich groß geworden bin."

Lola Weippert sei es schon immer wichtig gewesen, unabhängig von einem Partner zu sein. Frauen, die "nur auf fettes Geld" aus sind, seien für die 30-Jährige "fernab der Realität".

Vanessa Mai meint, sie könne diese Sichtweise durchaus verstehen. Dennoch sei es wichtig, nicht alle Spielerfrauen über einen Kamm zu scheren. Man solle nicht davon ausgehen, dass jede Spielerfrau aus Geldgründen mit einem Fußballer verpartnert sein will.