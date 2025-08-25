Moderatorin Lola Weippert: Zwangspause wegen Hirnhautentzündung

Lola Weippert meldet sich mit einem Gesundheits-Update: Die Moderatorin lag mit einer lebensgefährlichen Hirnhautentzündung im Krankenhaus. Inzwischen geht es ihr wieder besser.

Lola Weippert (29) hat sich bei ihren Fans zurückgemeldet und dabei erstmals die genaue Diagnose ihrer Erkrankung verraten. "Ich lag mit Hirnhautentzündung im Krankenhaus, denn eine Meningitis kann lebensbedrohlich sein", teilt sie auf Instagram mit.

Bereits Mitte August hatte Weippert ein erstes Bild aus der Klinik veröffentlicht, auf dem sie mit einer Infusion zu sehen war. Dazu hatte sie ihre Follower lediglich über ihren Krankenhausaufenthalt informiert, die genaue Diagnose gab sie erst jetzt bekannt.

"Ohne unsere Gesundheit ist alles nichts"

"Mein Arzt meinte, dass bei einem Patienten von ihm eine Hirnhautentzündung um 11 Uhr morgens diagnostiziert wurde und um 13 Uhr war er tot. Dementsprechend schnell musste ich die Bremse ziehen und alles absagen", schreibt Weippert weiter. Für sie war es der erste stationäre Aufenthalt in einem Krankenhaus: "Ich hatte richtig Schiss, weil man einfach nicht weiß, wie das der Körper packt".

Umso dankbarer ist sie jetzt, wieder gesund zu sein. "Ohne unsere Gesundheit ist alles nichts", betont Weippert und dankt dem Krankenhauspersonal für seinen Einsatz.

Rückkehr ins Berufsleben

Sie habe sich in ihrer "dreiwöchigen Zwangspause" bewusst ausreichend Zeit zur vollständigen Genesung gegeben, so die 29-Jährige. Jetzt fühle sie sich bereit für ihre beruflichen Verpflichtungen. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Weippert beim Schminken und berichtet von ihrem ersten Arbeitstag nach der Erkrankung: "Ich habe heute Morgen Yoga gemacht und kann endlich wieder durchstarten und freue mich so sehr", schwärmt sie.

Die Hirnhautentzündung ist nicht Lola Weipperts erste gesundheitliche Herausforderung. Im Sommer 2024 wurde bei ihr ein gutartiger Brusttumor diagnostiziert. Später folgte die Diagnose Endometriose. Außerdem wurde bei der Moderatorin ADHS festgestellt.