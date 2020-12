Moderatorin Katja Burkard ohne Botox: So anders sah die RTL-Moderatorin früher aus

Katja Burkhard ist das zeitlose Gesicht bei RTL. Jetzt hat die Moderation ein Bild von sich gepostet, auf dem man die Burkard kaum wiedererkennt.

Seit über 20 Jahren hält Katja Burkard ihrem Sender RTL die Treue. Die beliebte Moderatorin mit der wallenden Haarpracht moderiert seit 1997 die Sendung "Punkt 12" und wirkt zeitlos. RTL ohne Burkard? Für ihre Fans nicht vorstellbar.

Jetzt hat Katja Burkard bei Instagram ein Foto von sich aus der Zeit vor ihrem Engagement bei RTL gepostet. Burkard zeigt sich in nachdenklicher Pose mit einer Zigarette in der Hand und riesigen Ohrringen. Typisch für die Achtziger. Burkard gesteht in ihrem Post, dass sie früher eine "heftige" Raucherin war. Das hat sie sich abgewöhnt. Damals war sie Anfang 20. Wohl nur die wenigsten würden den TV-Star auf diesem Bild erkennen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mittlerweile ist sie 54, doch ihr Alter sieht man ihr nicht an. Kein Zufall! Die Moderatorin gestand in diesem Jahr, dass sie in Sachen Schönheit nachhilft. Mit Botox. Zweimal im Jahr lässt sie sich das Nervengift spritzen und auch ihre linke Augenbrauen anheben.