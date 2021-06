Moderatorin Gülcan Kamps ist schwanger. Sie und ihr Ehemann Sebastian Kamps erwarten ihr erstes Kind.

Wundervolle Nachricht von Gülcan Kamps (38): Die Moderatorin und ihr Ehemann Sebastian Kamps (39) erwarten Nachwuchs. Für das Paar, das seit 2007 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.

Die freudige Neuigkeit . Zu einem Bild, das sie in einem Glitzerdress zeigt und auf dem der Babybauch bereits gut zu sehen ist, postete die 38-Jährige lediglich drei grüne Herz-Emojis und setze dazu die Hashtags #happy, #pregnant und #alreadyinlove also "glücklich", "schwanger" und "schon verliebt". Genauere Details, etwa in welchem Monat Kamps schwanger ist, verriet sie nicht.

Im Sommer 2007 wurden TV-Moderatorin Gülcan und Unternehmersohn Sebastian Kamps in "Gülcans Traumhochzeit" von ProSieben bei ihren Hochzeitsvorbereitungen mit Kameras begleitet. Die Doku-Soap endete mit einer Liveübertragung der Trauung in Travemünde. Seiher halten sie ihr Privatleben in der Regel aus der Öffentlichkeit heraus.