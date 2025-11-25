Moderatorin Alexandra Polzin feiert Geburtstagsparty für den guten Zweck

Kaum zu glauben, aber wahr: Moderatorin Alexandra Polzin hat vor Kurzem ihren 50. Geburtstag gefeiert - im Nobel-Hotel "Stanglwirt" in Kitzbühel. Mit Promis, Prunk und Party? Weit gefehlt

Ein Winterwunderland für die "Traumzeit"-Kids: Alexandra Polzin schlägt vor Kurzem zwei Fliegen mit einer Klappe: Bereits zum viertel Mal ermöglichte die Moderatorin krebskranken Kindern und deren Familien eine Auszeit in Kitzbühel und feierte zudem beim ersten Schnee ihren 50. Geburtstag mit ihrem Mann, Sportmoderator Gerhard Leinauer und der ganzen Familie im Luxus-Hotel "Stanglwirt", wo schon Stars wie Arnold Schwarzenegger Urlaub machten.

Polzin: "Das ist der schönste Geburtstag seit Langem"

"Das ist der schönste Geburtstag seit langem und ich hätte diesen Runden nicht besser verbringen können", so die Moderatorin zutiefst gerührt. "Ich hatte lange überlegt, wie ich diesen besonderen Geburtstag verbringe. 50 ist ja schon eine Hausnummer", lacht sie. Polzin ist seit zehn Jahren Schirmherrin für den Verein "Traumzeit e.V." - das Engagement? Für sie eine Herzensangelegenheit. "Was lag also näher, als beide Jubiläen zu verbinden?" Doch worum genau geht es bei "Traumzeit"? Der gemeinnützige Verein will krebskranken Kindern und deren Familien Herzenswünsche erfüllen und bei gemeinsamen Aktionen unvergessliche Stunden zu ermöglichen.

Krebskranke Kinder dürfen sich im Nobelhotel "Stanglwirt" verwöhnen lassen

Vier Tage lang durften sich die kleinen und großen Gäste in der idyllisch gelegenen Hotel-Oase der Familie Hauser in Tirol verwöhnen lassen. Und auch das großzügige Geburtstagskind sollte nicht leer ausgehen: Vereinsvorsitzende Nadine Guggenberger und Mutter Christa, überraschten die Moderatorin pünktlich um Mitternacht mit einer Geburtstagstorte.