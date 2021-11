Moderatorenaufgabe: Kate Middleton interviewt Veteran und 10-Jährige

Anlässlich des Remembrance Day, der an im Krieg Gefallene erinnert, hat Kate Middleton einen 98-jährigen Veteranen mit einer 10-jährigen Pfadfinderin zusammengebracht. Für ihre Gesprächsführung erntet die Herzogin Lob.

Drei Generationen in einem Video: Kate Middleton (39) hat anlässlich des 100. Jubiläums der Kriegsveteranen-Organisation Royal British Legion den 98-jährigen Colonel David Blum interviewt. Als dritte in der Runde war Emily Edge dabei, eine 10-jährige Jungpfadfinderin. Das Gespräch kam anlässlich des Remembrance Day zustande. An jedem 11. November wird im Vereinigten Königreich und vielen Staaten des Commonwealth an die im Krieg gefallenen Soldaten erinnert. Das Interview ist zu sehen, Ausschnitte auch auf dem .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bei dem Gespräch ging es nicht nur um das Jubiläum des Veteranenverbandes, sondern auch um die Bedeutung von Erinnerungen - und wie sie von einer Generation an die andere weitergegeben werden können. Colonel Blum erzählte der sichtlich bewegten Herzogin von einem Kameraden, der einen Tag vor dem Ende des Ersten Weltkrieges (11. November 1918) getötet wurde. Am Ende bastelten die drei zusammen Mohnblumen aus Papier. Sie werden traditionell am und rund um den Remembrance Day an der Kleidung getragen.

Zuschauer loben Kate Middleton

Ihre zugewandte Art, mit der Kate Middleton das Zusammentreffen der Generationen moderierte, kam bei den Zuschauern offenbar sehr gut an. Eine Nutzerin schrieb: "Ist Kate nicht erstaunlich. Sie versteht es so meisterhaft, das Gespräch zu lenken. Nachdenklich, respektvoll, herzlich und echt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Ein anderer Kommentar ging in dieselbe Richtung: "Ich finde es toll, dass es bei Catherine bei jeder Veranstaltung um die Menschen geht und nicht um sie selbst. Sie hört zu. Sie verbindet sich mit den Menschen. Sie ist brillant!"