Promi-Gäste perplex: Moderator unterbricht VIP-Show und sorgt für Paukenschlag

Eigentlich wollten die Promi-Gäste Carolin Kebekus, Jens "Knossi" Knossalla und Moritz Wagner dem Moderator Joko Winterscheidt die Show stehlen. Doch eine Unterbrechung sorgt für einen Überraschungsmoment – und reichlich Tränen.

"Wer stiehlt mir die Show?" oder doch eher "Traumhochzeit" mit Joko Winterscheidt? Was wie ein halbwegs normaler Staffelauftakt der ungewöhnlichen Quiz-Sendung auf ProSieben begann, nahm plötzlich eine unerwartete Wendung. Komikerin Carolin Kebekus, Basketball-Star Moritz Wagner und Streamer Jens "Knossi" Knossalla wussten: Die Quiz-Runden haben es in sich – und Joko lässt sich die Show nicht so leicht stehlen. Doch der Ablauf des vierten Spiels "Kleb wohl!" überraschte dann wirklich alle...

In dieser Runde mussten sich die Kandidaten die Antworten ins Gesicht kleben, damit drei zufällig ausgewählte Zuschauerinnen die richtige Lösung erkennen. Mitten im Spiel brach Joko Winterscheidt jedoch ab und tat ganz geheimnisvoll. "Jetzt kommt etwas, das weiß niemand hier außer ein ganz kleiner Kreis von Eingeweihten", bat er das Publikum um Ruhe, während die drei Raterinnen mit Augenbinde und Kopfhörern nichts davon mitbekamen.

Zwei von ihnen erlöste er und flüsterte ihnen verschwörerisch zu: "Wir haben noch was Besonderes vor, ist eine Überraschung." Nur noch die übrig gebliebene Nicole bekam weiterhin nichts mit. "Jetzt werde ich selber ein bisschen aufgeregt", hibbelte Joko. Er ging zu Nicoles Freund Fabian im Publikum, der einem Aufruf von Joko und Klaas gefolgt war: "Falls jemand mal Bock hat in einer Show von uns zu heiraten ..." Der aufregende Moment war gekommen – und Joko litt mit Fabian: "Ich bin mit dir nervös."

Pärchen aus dem Publikum stiehlt allen die Show

Kebekus, Knossi und Wagner schauten perplex zu, wie Fabian um die Hand seiner Liebsten anhielt. Knossi und Kebekus schossen ebenso wie der angehenden Braut Tränen der Rührung in die Augen. "Sie hat Ja gesagt! Glückwunsch!", interpretierte Joko Nicoles Nicken und drückte die frisch Verlobten, während es Goldflitter und rote Herzchenballons regnete. "Hast du irgendetwas geahnt?", fragte Joko. Nicole versicherte: "Nein!" Da setzte Joko gleich noch eins drauf: "Wir haben alles vorbereitet. Heute wird geheiratet!"

Carolin Kebekus kann es nicht fassen: Es wird geheiratet! © Joyn

Tatsächlich fand die Trauung kurz darauf während des Halbfinales statt. Bei "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen!" mussten Kebekus und Knossi das Paar per Lückentext vermählen. "Es ist super emotional", lachte Joko über die skurrile Gesamtsituation.

Wie bei Linda de Mol

"Ich gehe nach hinten und hole Nicole und dann begehen wir hier die Hochzeitszeremonie?", fragte Joko die anwesenden Familienmitglieder. "Hätte ich das gedacht, dass ich diese Sätze mal sage?", waltete er seines Amtes als Ehestifter. Eins verriet er ebenfalls noch: "Nicole weiß nicht, dass ihre Familie hier ist." Knossi lachte: "Das ist doch alles nicht echt hier! Linda de Mol!" Als Erste las Kebekus ihre lückenhafte Traurede vom Prompter ab, bevor Knossi seinen Teil als Trauzeuge vervollständigen musste.

Nicole hat Ja gesagt! Mit diesem überraschenden Antrag inklusive Hochzeit hatte niemand gerechnet. © Joyn

Nach der abgeschlossenen Trauung schaffte es Knossi bis ins Finale, konnte Joko trotz drei Joker-Münzen jedoch nicht die Show stehlen. Der Moderator behält vorerst seine Sendung – und hat mit der überraschenden Hochzeit definitiv für einen unvergesslichen Staffelauftakt gesorgt.