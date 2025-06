Moderator beleidigt Prinz Harry: "Sieht aus wie ein Idiot"

Autsch, das hatten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan wohl anders vorgestellt. Ein lustiges Familienvideo sollte ihnen eigentlich Sympathiepunkte einbringen – doch vor allem Prinz Harry erntet nun Spott und Häme. Ein britischer TV-Moderator findet besonders harte Worte für den Ex-Royal.

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sind mit öffentlicher Kritik vertraut. Die abtrünnigen Royals haben sich seit ihrem Umzug nach Kalifornien nicht nur Freunde gemacht. Vor allem die britische Presse hat sich zum großen Feindbild der Eheleute entwickelt. Für ein neues Video ernten die Eltern von Archie (6) und Lilibet (4) nun besonders gehässige Worte – und gerade Prinz Harry muss einiges einstecken. Was ist vorgefallen?

Zu Lilibets Geburtstag: Tanz-Video von Herzogin Meghan und Prinz Harry fällt durch

Die kleine Lilibet feierte am 4. Juni 2025 ihren vierten Geburtstag. Um diesen besonderen Anlass zu zelebrieren, teilte Herzogin Meghan ein privates Video auf ihrem Instagram-Account, das sie mit Babykugel in einem Krankenhauszimmer zeigt. Ergänzend erklärte die 43-Jährige unter dem Clip, dass sie die Geburt ihrer Tochter vor genau vier Jahren mit einer Tanzeinlage habe einleiten müssen.

In dem kurzen Video sieht man Herzogin Meghan zum Song "Baby Mama Dance" die Hüften schwingen. Trotz prallem Babybauch gelang es der Herzogin von Sussex, beim Tanzen tief in die Knie zu gehen und im Takt zur Musik alles zu geben. Hin und wieder bewegte sich auch Prinz Harry durchs Bild und unterstützte seine hochschwangere Ehefrau bei ihrer Tanzeinlage.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Was von Herzogin Meghan und Prinz Harry wohl als lustiger Blick ins Familienalbum gedacht war, entpuppt sich nun als Nährboden für neue Kritik. Vor allem in einer neuen Ausgabe von bekommt das Herzogenpaar von Sussex ordentlich sein Fett weg. Der britische TV-Moderator Andrew Pierce (64) lässt dabei kein gutes Haar an Prinz Harry. Was sind seine genauen Worte?

Britischer TV-Moderator über Prinz Harry: "Sieht aus wie ein Idiot"

In einer hitzigen Debatte kommen Andrew Pierce und TV-Kollegin Carole Malone auf das Instagram-Video von Herzogin Meghan zu sprechen. Malone wirft der 43-Jährigen vor, den Geburtstag ihrer Tochter dreist für die eigene Selbstvermarktung auszunutzen: "Sie hat es geschafft, dass sich bei der Feier dieses vierten Geburtstags alles um sie dreht, so wie sie es auch sonst immer tut."

Andrew Pierce gibt seiner Kollegin in ihrer Einschätzung recht und macht sich daraufhin über den Tanzauftritt von Prinz Harry lustig: "Harry kommt kaum zum Zug." Carole Malone widerspricht an dieser Stelle jedoch: "Naja, er kommt zum Zug, immerhin drängt er sich in den Vordergrund." Daraufhin stellt Andrew Pierce vernichtend klar: "Er sieht aus wie ein Idiot." Harte Worte, die der TV-Moderator für den Herzog von Sussex findet.

Für ihr lustiges Tanz-Video hatten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan vermutlich eine andere Reaktion erhofft. Oder sind die Sussexes an die Kritik mittlerweile schon gewöhnt? Immerhin ist die Kommentarfunktion auf Herzogin Meghans Instagram-Account dauerhaft deaktiviert. Wie sie und ihr Ehemann wirklich über die Kritikwelle durch die Öffentlichkeit denken, wissen wohl nur die beiden selbst.