Model Toni Garrn zeigt ihren hübsch eingepackten Babybauch

Das Hamburger Model Toni Garrn (28) zeigt ihren hübsch eingepackten . "Ello from the office" (Dt. "Hallo aus dem Büro"), schreibt sie zu dem Selfie. Auf dem Bild ist sie in einem bequemen, rot-weiß-gemusterten Umstandskleid mehr liegend als sitzend auf einer kuscheligen Couch zu sehen. Den Laptop hat sie auf den Oberschenkeln platziert. Die Haare hat das Model locker zurückgesteckt, ein paar Fransen umrahmen ihr Gesicht.

Erst Anfang März hatte sie die Schwangerschaft nach "ziemlich genau sechs Monaten" Geheimhaltung . Vater des Kindes ist der britische Schauspieler Alex Pettyfer (31, "Magic Mike"). Die beiden hatten sich im Dezember 2019 verlobt und im Oktober 2020 in einer kleinen Zeremonie in Hamburg geheiratet.