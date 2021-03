Model Toni Garrn bestätigt Schwangerschaft: Sie ist im sechsten Monat

Das deutsche Model Toni Garrn ist schwanger. Das hat sie nun in einem Clip auf Instagram bestätigt. Zuvor hatte es bereits entsprechende Gerüchte gegeben.

Toni Garrn (28) hat ihre Schwangerschaft verkündet. Gemeinsam mit Ehemann Alex Pettyfer (30, ) erwartet Garrn ihr erstes Kind. "Dieses Geheimnis habe ich ziemlich genau sechs Monate geheim gehalten. Endlich kann ich meine größte Neuigkeit mit euch allen teilen", schreibt sie zu einem kurzen Clip, der sie mit kugelrundem Babybauch bei einem Shooting für die deutsche Ausgabe der "Vogue" zeigt, das Ende Februar in Berlin stattfand. Dem Magazin hat das Model auch gegeben. "Ich glaube, das Erste, was mir durch den Kopf ging, war: Endlich. Ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt", erklärt Garrn darin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sie habe schon viele negative Tests gemacht, deshalb habe sie sich total gefreut, endlich ein positives Testergebnis zu bekommen. "Als ich schwanger wurde, habe ich mich auch sofort so gefühlt. Mir war übel, ich war sehr müde, ich musste viel schlafen", erzählt Garrn über die ersten Schwangerschaftsmonate. Sie habe sofort gespürt, dass "ich nicht einfach tun konnte, was ich wollte, sondern dass mir etwas in mir sagte, was ich den ganzen Tag zu tun hatte. Und das war: Nicht viel." Schon ab der fünften Woche habe sich ihr Leben komplett verändert. "Ich hatte vier Monate lang Morgenübelkeit, und ich brauchte eine Menge Laugenbrezeln, um das zu verkraften."

2021 ist "das perfekte Jahr"

Trotz aller Anstrengungen sei es "das schönste, glücklichste Gefühl", schwanger zu sein, sagt das Model. "Ich berühre meinen Bauch und bin einfach super aufgeregt, mein Kleines in mir zu haben." Für sie sei es zudem das perfekte Jahr, um ein Baby zu bekommen, "weil alles schon so viel langsamer geworden ist und mein Körper und mein Gehirn endlich die Geduld und die Zeit haben, voll und ganz präsent zu sein, um Mama zu werden."

Der britische Schauspieler Alex Pettyfer und Toni Garrn hatten sich im Dezember 2019 verlobt. Das Paar heiratete Anfang Oktober 2020 in einer kleinen Zeremonie in Hamburg.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert