Model stirbt mit 50 Jahren: Todesursache steht wohl schon fest

Model und Schauspielerin Kimmarie Johnson ist mit 50 Jahren gestorben. Einem breiteren Publikum war sie unter anderem durch ihre Gastrolle in der US-Kultserie "Beverly Hills, 90210" bekannt. Ihre Nichte bestätigte inzwischen ihren Tod.

Schauspielerin und Model Kimmarie Johnson ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Gastrolle in der Serie "Beverly Hills, 90210". Wie ihre Nichte Rhonda Scott dem US-Magazin "People" bestätigte, starb Johnson am Mittwoch, 4. November in Los Angeles. Das Boulevardmagazin "TMZ" hatte als ersten über ihren Tod berichtet.

Herzaneurysma führte wohl zum Tod

Demnach erlitt Johnson am 27. Oktober in ihrem Zuhause einen Herzanfall. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort diagnostizierten die Ärzte ein Herzaneurysma. Am Mittwochnachmittag sei die 50-Jährige verstorben.

"Sie strahlte ein so starkes und helles Licht aus" erklärte Scott gegenüber "People". Menschen, die mit Johnson in Kontakt gekommen seien, hätten ihre positive Energie wahrgenommen. "Wir werden sie unendlich vermissen und ihr Leben für immer in Ehren halten", fügte Scott hinzu.

Auftritte in "Beverly Hills, 90210" und "Ey Mann, wo is' mein Auto?"

Neben ihrer Arbeit als Model nahm Johnson an Schönheitswettbewerben teil und übernahm verschiedene Rollen in Film und Fernsehen. 1998 war sie in einer Folge der Serie "Beverly Hills, 90210" zu sehen. Darin spielte sie eine Figur namens Jane. Zu ihren weiteren Fernsehauftritten gehörte eine Rolle in der Pamela-Anderson-Serie "V.I.P.". Auch in der Comedy-Serie "Wanda at Large" mit Wanda Sykes wirkte sie mit. Im Jahr 2000 stand Johnson für den Film "Ey Mann, wo is' mein Auto?" vor der Kamera. In der Komödie mit Ashton Kutcher und Seann William Scott spielte sie eine Nebenrolle.

Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin und Model war Johnson in der Beauty-Branche aktiv und gründete eine eigene Hautpflegemarke. Auch als Model blieb sie aktiv. Im August 2025 erschien sie auf dem Cover einer digitalen Ausgabe des Magazins "Grazia Slovenia". Am 22. April hatte sie bei der Premiere des Films "Michael" in Los Angeles einen Auftritt auf dem roten Teppich. Johnson hinterlässt ihren Sohn Cameron Nino.