Model Barbara Meier legt rückenfreien Wow-Auftritt hin

Wegschauen ist hier schwer: Mit ihrem rückenfreien Abendkleid war Model Barbara Meier bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises der Hingucker des Abends.

Sexy und elegant zugleich: Barbara Meier am Freitagabend in Düsseldorf.

Barbara Meier (35) hat am Freitagabend bei der Verleihung des 14. Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf für Staunen gesorgt. Das Model meisterte das Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich in einem bodenlangen schwarzen Abendkleid, das vor allem durch einen tiefen Rückenausschnitt bestach. Seitliche Cut-outs und ein goldener Kettengürtel mit Glitzerschnalle um ihre Taille verliehen dem eleganten Look noch mehr weiblichen Charme.

Ihre roten Haare fasste Meier zu einem hohen Pferdeschwanz zusammen. Außerdem trug sie ein paar funkelnde Hängeohrringe sowie eine schwarze Abendtasche mit goldenen Details. Meier setzte auf ein intensives Augen-Make-up und betonte ihre Lippen mit einem dunkelroten Lippenstift.