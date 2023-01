Model Amber Rose will den Rest ihres Lebens Single bleiben

US-Model Amber Rose hat die Nase voll vom Dating. Die 39-Jährige, die unter anderem mit Kanye West zusammen und mit Rap-Star Wiz Kalifa verheiratet war, will für immer Single bleiben. Das verriet sie in einem Podcast. Auch auf Sex wolle sie vollständig verzichten.

Ihr reicht´s endgültig: Model Amber Rose will für den Rest ihres Lebens Single bleiben.

Model Amber Rose (39) hat genug vom Dating. "Ich will für den Rest meines Lebens Single sein", erklärte die 39-Jährige . Sie wolle weder in einer Beziehung mit jemandem sein, noch Sex haben.

"Ich will weder mein Haus, noch mein Leben mit jemandem teilen. Ich will niemanden um meine Kinder herum haben. Ich will keinen Sex haben", erklärt sie. "Mir geht es gut alleine. Ich bin sehr glücklich darüber, mein Bett mit niemandem teilen zu müssen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Herzschmerz nach gescheiterter Ehe

Rose hat in der Vergangenheit mehrmals offen von ehemaligen Beziehungen berichtet, in denen ihre Partner sie betrogen haben sollen.

Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Beziehung mit Rapper Kanye West (45), mit dem sie von 2008 bis 2010 liiert war. 2013 heiratete sie den Rapper Wiz Khalifa (35), mit dem sie einen Sohn hat. Schon ein Jahr nach der Hochzeit reichte Rose die Scheidung ein - wegen "unüberbrückbarer Differenzen". "Mein Ex-Ehemann hat mich betrogen", schildert sie im Podcast. "Wir waren verheiratet, wir waren jung."

Und weiter: "Ich habe meinen Seelenverwandten geheiratet und plötzlich war er nicht mehr da. Wegen unserer Mütter, des Internets, lag so viel Druck auf uns, so früh zu heiraten und wir hatten ein kleines Baby. Mein verdammtes Herz war gebrochen." Sie habe ihm inzwischen aber vergeben, die beiden seien "beste Freunde" und Co-Eltern für ihren neunjährigen Sohn Sebastian.

2017 ging Amber Rose eine kurze Beziehung mit dem Rapper 21 Savage (30) ein, die allerdings nicht funktionierte, da sie noch immer unter ihrem "gebrochenen Herzen" litt. Zuletzt war das Model von 2018 bis 2021 mit Alexander "AE" Edwards (37) zusammen. Die beiden teilen den zweijährigen Sohn Slash. Er soll sie mit mindestens zwölf Frauen betrogen haben. Edwards ist inzwischen mit Musiklegende Cher (76) liiert, sogar eine Verlobung soll im Raum stehen.