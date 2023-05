Model-Agent Peyman Amin: Hochzeitsfieber und Babyfreuden

Model-Agent Peyman Amin wird Papa – und schaut sich mit Freundin Sandra Apfelbeck schon mal nach gebrauchter Brautmode um. Hochzeit? "Eins nach dem anderen."

München - Hochsaison für Hochzeiten – und Bräute in spe sind im Traditionskaufhaus "Ludwig Beck" genau an der richtigen Adresse. Dort ist der Pop-Up Store "Bride Cycle x Ludwig Beck" eingezogen: Ein temporärer sehr nachhaltiger Shop.

Dieser bietet eine Auswahl an Second Hand- und Last Season-Brautmode an.

Nachhaltiger Brautmoden-Pop-Up bei Ludwig Beck

Laura Böntert, Gründerin und Chefin des Online-Portals "Bride Cycle" begrüßte mit Tobias Triebel (Director Buying & Sales Ludwig Beck) viele überwiegend weibliche Gäste, darunter Trachten-Designerin Anja Gräfin von Keyserlingk, Ballett-Star Maria Baranova, Schauspielerin Vanessa Eicholz, Ex-GNTM-Teilnehmerin Darya Strelnikova, Influencerin Julia Haupt, und, als Hahn im Korb, Model-Agent Peyman Amin mit seiner Lebensgefährtin Sandra Apfelbeck. Und bei diesen beiden tut sich was – sie freuen sich auf ihren Nachwuchs!

Peyman Amin wird Vater: Geschlecht des Nachwuchses wird noch nicht verraten

"Das Baby kommt im Sommer. Wir sind beide schon sehr aufgeregt", so der Papa in spe. Wird auch geheiratet? "Früher oder später bestimmt", meinte er lachend. "Aber eines nach dem anderen."

Bub oder Mädl? "Wir wissen es, aber das wird noch nicht verraten. Und wir haben auch schon was den Namen angeht Präferenzen, haben uns aber noch nicht festgelegt."

Peyman Amin lobt Konzept von Ludwig-Beck-Store

Vom Store-Konzept zeigte er sich begeistert: "Second Hand gehört die Zukunft. Vor allem in den höheren Preislagen wie bei Brautkleidern eine sehr sinnvolle Sache."

Auch in Sachen Babykleidung muss bei ihm nicht alles nagelneu sein: "Wir haben zwar schon einiges gekauft. Aber auch die Großmütter haben sich auch schon gekümmert."