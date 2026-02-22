Eine Trachtengruppe sorgte bei Andy Borg im Vorfeld für Wirbel: Wegen der großen Mitgliederzahl scherzte der 65-Jährige, dass man nicht nur Möbel, sondern Gäste und Mitarbeiter aus dem Studio räumen müsse – so weit kam es dann allerdings doch nicht. Der Gastgeber selbst patzte dagegen ausgerechnet bei einem Klassiker von Musik-Legende Udo Jürgens...

In der "Schlager-Spaß mit Andy Borg"-Ausgabe vom 21. Februar begrüßte der Gastgeber wieder zahlreiche musikalische Gäste in seiner Weinstube. Mit dabei waren unter anderem Damiano Maiolini, die Schlagersängerin Simone, Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten, die Trachtenkapelle Obersasbach, G.G. Anderson sowie die Country-Band Truck Stop.

Schlagersängerin unterbricht Andy Borg auf der Bühne

Mit der Österreicherin Simone verbindet Andy Borg seit vielen Jahren eine private Freundschaft – umso besonderer war ihr gemeinsamer Auftritt. Zum ersten Mal standen die beiden beim "Schlager-Spaß mit Andy Borg" für ein Duett zusammen auf der Bühne. "Dann erfüllst du mir jetzt auch noch einen Wunsch, mit dem habe ich gar nicht gerechnet", kündigte der Gastgeber diesen Moment an, wurde allerdings prompt von Simone unterbrochen: "Halt, nein! Das war mein Wunsch!"

Schlagersängerin Simone und Gatgeber Andy Borg traten beim "Schlager-Spaß" erstmals gemeinsam auf. © Screenshot SWR

"Nein, das war mein Wunsch", entgegnete Borg augenzwinkernd – bis die Schlagersängerin beschloss, sich nicht länger darüber zu streiten, sondern einfach "darüber zu singen". Die beiden performten den Song "Blue Bayou", geschrieben von Joe Melson, und sorgten damit für ordentlich Stimmung.

Andy Borg will plötzlich "Schlager-Spaß"-Gäste loswerden

Zum Mitschunkeln regte außerdem die Trachtenkapelle Obersasbach an. Angesichts der beeindruckenden Mitgliederzahl witzelte Borg: "Als ich gehört habe, wie viele Menschen das sind, habe ich geglaubt, dass alle Möbel rausmüssen – alle Kollegen, die Gäste alle raus! Sogar die Alma und der Jens raus, damit wir Platz haben für diese Kapelle." Der Platz im Weinstübchen hat dann doch ausgereicht, und die "Weinkeller-Polka" für ordentlich Stimmung gesorgt.

Die Trachtenkapelle Obersasbach beim "Schlager-Spaß". © Screenshot SWR

Andy Borg erfüllt Zuschauer-Wunsch mit Verspätung: "Wir sind lange hinterher"

Eine beliebte Rubrik in der Sendung sind seit Jahren die zahlreichen Leserbriefe der Zuschauer und Zuschauerinnen. Gemeinsam mit seiner Assistentin Alma erfüllt Borg regelmäßig die Musikwünsche seiner Fans. Das kann allerdings auch mal länger dauern, wie ein Brief aus dem Jahr 2023 bewies. Horst und Monika kündigten vor knapp zwei Jahren an, dass sie im Oktober 2025 ihre Diamanthochzeit feiern. "Die beiden haben zugehört, weil ich immer sage: 'Wir sind lange hinterher'", scherzte Borg.

Und ergänzte schmunzelnd: "Am 15.10.2025 war die diamantene Hochzeit. Mit dieser Aktion möchte ich Ihnen nur beweisen, dass es beim 'Schlager-Spaß' nicht so ist wie bei mir zu Hause. Hier geht nichts verloren, und wenn es noch so lange her ist." Als nachträgliches Geschenk sang G.G. Anderson für das Ehepaar seinen Hit "Mein kleiner Diamant".

Beim Vorlesen der Telefonnummer einer Zuschauerin muss Borgs Assistentin Alma plötzlich eingreifen. © Screenshot SWR

"Schlager-Spaß"-Assistentin muss plötzlich eingreifen

Zuschauerin Alma durfte sich sogar über einen persönlichen Anruf von Andy Borg freuen. Die frühere Clubsängerin wünschte sich den berühmten Song "Unchained Melody". "Da rufen wir sehr gerne an. Das ist eine lange Nummer", verkündete Borg und begann schelmisch, die Telefonnummer vorzulesen. "Den Rest darfst du aber nicht verraten", grätschte seine Assistentin Alma dazwischen. "Doch", entgegnete Borg und las die Telefonnummer unbeirrt weiter vor. "Nein, Stopp", bremste Alma ihn schließlich – worauf der Moderator schmunzelnd nachgab und die Zahlenreihe nicht weiter vorlas.

Andy Borg äußert einen besonderen Musikwunsch – und patzt bei einem Klassiker von Udo Jürgens. © Screenshot SWR

Andy Borg patzt bei Klassiker von Udo Jürgens

Zum Abschluss äußerte dann auch der Gastgeber selbst einen Musikwunsch. Von Denis Wittberg und seinen Schellack-Solisten wünschte sich Borg den Klassiker "17 Jahr, blondes Haar" von Udo Jürgens im Musikstil der 30er Jahre. Allerdings patzte Borg schon, als er den berühmten Titel erwähnte. Statt "17 Jahr" sagte Borg "19 Jahr" und sorgte damit für manch verwirrte Gesichter im Stübchen.

"17 Jahr, blondes Haar, glaube ich", verbesserte Denis Wittberg ihn schmunzelnd, woraufhin Borg gelassen reagierte: "17 geht auch." Natürlich wurde ihm sein Wunsch trotz Patzer erfüllt. Auf die nächste "Schlager-Spaß"-Ausgabe müssen die Fans nicht allzu lange warten. Am 21. März 2026 öffnet das Weinstübchen wieder seine Türen.