Mitbegründer von Maroon 5: Ehefrau reicht die Scheidung ein

Die Ehefrau des Maroon-5-Mitbegründers Mickey Madden hat die Scheidung eingereicht. Der Grund: "unüberbrückbare Differenzen". Erst vor Kurzem hatte sie schwere Vorwürfe gegen den Bassisten erhoben.

Kate Bowman, die Ehefrau des Maroon-5-Mitbegründers Mickey Madden (46), hat die Scheidung eingereicht. Wie das berichtet, sei sie den Schritt am Mittwoch nach nur drei Monaten Ehe gegangen. Als Grund gab sie die berüchtigten "unüberbrückbaren Differenzen" an. Bowman soll Unterhalt fordern und gleichzeitig beantragt haben, dass ihrem Noch-Ehemann dieser verwehrt bleibt.

Schwere Vorwürfe seiner Ehefrau gegen Madden

Erst vor zwei Wochen hatte Bowman eine einstweilige Verfügung gegen den langjährigen Maroon-5-Bassisten bei dem Los Angeles County Superior Court eingereicht, aus den Dokumenten zitierte. Darin habe sie Madden vorgeworfen, sie am 21. Juli angegriffen zu haben. Der angebliche Auslöser: Bowman soll ihm vorgeworfen haben, Sexting mit Teenagerinnen betrieben zu haben.

Madden habe nach der Konfrontation versucht, die Nachrichten von seinem Smartphone zu löschen. Nachdem sie mit dem Handy aus dem Haus rannte, sei es zur körperlichen Auseinandersetzung bekommen. Er habe sie "gegen die Marmor-Küchenzeile" geschlagen, behauptete sie demnach in dem Dokument unter anderem. Es soll nicht der erste derartige Vorfall gewesen sein. Bereits am 14. Mai habe er sie "körperlich misshandelt", gab sie an. Ein Richter erließ eine befristete einstweilige Verfügung gegen Madden, die bis zum Gerichtstermin am 20. August gelten soll.

Mickey Madden äußert sich in Textnachrichten

Mickey Madden soll das Sexting in Textnachrichten als "eine private und harmlose Fantasie" bezeichnet haben, die "überhaupt keinen Einfluss auf das echte Leben" habe. Das würden Screenshots eines Chatverlaufs des Ehepaars belegen, die dem Dokument beiliegen sollen. "Ich bedaure sehr, dass ich mich so verhalten habe und diesen Impulsen in irgendeiner Form Ausdruck verliehen habe. Das ist völlig inakzeptabel", erklärte Madden im weiteren Verlauf.

Der Bassist war rund 26 Jahre Teil der Popband Maroon 5. 2020 verließ er die Band kurz nachdem ein mutmaßlicher Fall der häuslichen Gewalt bekannt wurde.