Mit viel Prominenz: Charles und Camilla feiern Shakespeare-Jubiläum

Vor 400 Jahren erschien der erste Gesamtband von Shakespeare-Dramen. Zu diesem Anlass lud das britische Königspaar zu einem festlichen Empfang auf Schloss Windsor. Auch einige bekannte Schauspielerinnen nahmen teil.

König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) haben den 400. Jahrestag der ersten gedruckten Ausgabe von Shakespeares Dramen-Sammlung gefeiert. Zu dem Empfang auf Schloss Windsor kamen auch einige Prominente wie die Schauspielerinnen Helena Bonham Carter (57), Judi Dench (88) und Vanessa Redgrave (86).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Besucher erleben Shakespeare-Aufführung

Am 18. Juli begutachtete das Königspaar nicht nur eine Kopie der Ausgabe aus dem Jahr 1623, sondern sah sich auch eine Aufführung von Shakespeares Stücken an. Mitwirkende waren unter anderen Simon Russell Beale (62) und Harriet Walter (72), zwei der bekanntesten britischen Bühnenschauspieler. Sie zeigten Auszüge aus "Julius Caesar" und "Der Sturm". Harriet Walter sagte später : "Ich fühle mich sehr glücklich, dass unser König und unsere Königin Shakespeare lieben, denn es ist meine große Liebe, es war ein wirklich tolles Gefühl."

In der Schule spielte Charles Macbeth

Der König gilt seit Langem als Verehrer von William Shakespeare (1564-1616). Sein Interesse an dem berühmten englischen Dichter und seinen Werken geht auf seine Zeit im Internat Gordonstoun zurück. 1965 spielte der damalige Kronprinz die Titelrolle in Macbeth. Anlässlich des 400. Todestages im Jahr 2016 wirkte er dann mit Schauspielern wie Dench, Ian McKellen (84) und Benedict Cumberbatch (47) bei einem Hamlet-Sketch mit.

Folio von 1623

Nun wurde das sogenannte Folio geehrt. So wird die 1623 gedruckte Sammlung "Comedies, Histories & Tragedies" des Dramatikers genannt. Ohne sie wären Macbeth und 17 weitere Stücke wohl verloren gegangen. Shakespeares Freunde hatten den Band sieben Jahre nach dessen Tod zusammengestellt. Es enthält Stücke, die noch nie zuvor veröffentlicht worden waren und gilt als eines der bedeutendsten Werke der englischen Literatur. Eine Kopie war auf der Veranstaltung ausgestellt. In einem Nebenraum konnten die Besucher auch noch ein Schwarzweißfoto von Charles in Kostüm und mit einem Dolch bewundern, das ihn in der Hauptrolle des Macbeth 1965 zeigte.