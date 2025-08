Mit tierischer Begegnung: Charles genießt Besuch der Highland Games

König Charles hat die diesjährigen Mey Highland Games beehrt. Der Monarch erschien im traditionellen Kilt, gab sich nahbar und ließ sich auch ein Glas Whisky schmecken.

König Charles mit einem tierischen Besucher bei den Highland Games in Caithness.

König Charles (76) hat während seiner Sommerpause am Samstag die Mey Highland Games in Caithness besucht. Er erschien ohne Begleitung von Ehefrau Königin Camilla (78) zu den farbenfrohen Feierlichkeiten, die jährlich stattfinden. Der Monarch präsentierte sich elegant in einem rot-blau-grün karierten Kilt, den er mit einer beigen Weste und Jacke und roten Strümpfen kombinierte.

Familiäre Unterstützung

Während der Veranstaltung auf dem John O'Groats Showground genoss der König sichtlich einen Schluck Whisky, bevor er die Teilnehmer der verschiedenen Wettkämpfe traf. Das Programm umfasste unter anderem Tauziehen, Baumstammwerfen, Highland-Tänze oder verschiedene Rennen. Charles zeigte sich entspannt und gut gelaunt, als er in einem Festzelt Platz nahm. Dort soll sich auch seine Cousine Sarah Chatto (61) aufgehalten haben. Weitere Bilder zeigen Charles nahbar im Gespräch mit Zuschauern und bei einer Begegnung mit einem Hund, der offenbar mit seinem Besitzer die Highland Games besuchte und den Monarchen schnuppernd begrüßte.

Charles soll sich für eine sommerliche Auszeit im Castle of Mey in Caithness aufhalten. Das einsam gelegene Anwesen an der Küste hatte seine Großmutter Queen Mum (1900-2002) im Jahr 1952 gekauft. Sie verbrachte dort meistens die Monate August und Oktober. Charles' Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) liebte hingegen das schottische Schloss Balmoral für die Sommermonate.