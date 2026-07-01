Chipstüte für 1650 Euro: Sunnyi Melles sorgt mit skurrilem Accessoire für Aufsehen

Bei den Events des Münchner Filmfests präsentieren sich die Promis in ihren schönsten - oder auch gewagtesten Outfits. So sorgt etwa Schauspielerin Sunnyi Melles bei der Casting-Night im Yacht-Club Starnberg mit einer teuren Handtasche der besonderen Art für ordentlich Aufsehen.

Schauspielerin Sunnyi Melles (u. a. "Triangle of Sadness") ist bekannt für ihre teils extravaganten Styles. Auch im Rahmen des Münchner Filmfests macht die 67-Jährige diesem Ruf wieder alle Ehre: Zur Casting Night im Yacht-Club Starnberg erscheint Melles am Montag in einem geschmackvollen zartrosa Sommerkleid, farblich passendem Halstuch - und einer Chipstüte?

Luxus-Marke Balenciaga ist bekannt für skurrile Designs

Richtig - wer keinen genaueren Blick wagt, könnte tatsächlich denken, die Schauspielerin hat sich ihre Snacks zum Event kurzerhand selbst mitgebracht. Stolz präsentiert Sunnyi Melles den Fotografen die knallrote Tüte mit "Spicy Chili"-Aufdruck.

Weiter oben auf der skurrilen Handtasche ist dann auch direkt zu lesen, wer für dieses ausgefallene Accessoire verantwortlich zeichnet: Die Luxus-Marke Balenciaga ist bekannt für genau solche modischen Ausreißer. So sorgte das französische Label schon in der Vergangenheit mit skurrilen Designs wie etwa der "Trash Pouch", einer Ledertasche im Müllbeutel-Look für satte 1790 Euro für einen Aufschrei in der Modewelt.

Teurer Snack: Balenciaga-Chipstüte besteht aus rotem Kalbsleber

Und auch Sunnyi Melles Chipstüte - pardon, Handtasche - ist beim besten Willen kein Schnäppchen. Anders als die echten Tüten mit knusprigem Inhalt im Supermarktregal gibt‘s das gewagte Accessoire nicht etwa für zwei bis drei Euro das Stück. Nein, die Chips Tasche aus rotem Kalbsleder und Antiksilber-Beschlägen kostet stolze 1650 Euro - ziemlich scharf!