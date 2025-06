Mit Prinzessin Alexandra: König Charles besucht wichtigen Gottesdienst

Anlässlich des 400. Jubiläums der Queen's Chapel nahm König Charles am Mittwochabend an einem Gottesdienst in London teil - begleitet von Prinzessin Alexandra, der Cousine der verstorbenen Queen Elizabeth.

König Charles in der Queen's Chapel in London.

König Charles III. (76) hat seinen ersten offiziellen Termin nach seiner zweitägigen Kanada-Reise wahrgenommen. , nahm der Monarch am Mittwochabend anlässlich des 400. Jubiläums der Queen's Chapel an einem rund 40-minütigen Gottesdienst in der königlichen Kapelle im Zentrum Londons teil.

Begleitet wurde der Monarch von Prinzessin Alexandra (88), einer Cousine der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). Die Royals saßen in der ersten Reihe der historischen Kapelle, wo rund 200 Gäste der feierlichen Zeremonie beiwohnten. Musikalisch untermalt wurde der Abend vom Chor der Gentlemen and Children of His Majesty's Chapel Royal.

Nach dem Gottesdienst wurde König Charles ein neu gefertigtes Altarobjekt präsentiert - ein Ziborium. Es ist die erste Ergänzung des liturgischen Silbers der Kapelle seit 1688. Der zeremonielle Becher, gefertigt von einem Silberschmied, trägt das Abbild des Grünen Mannes - ein mystisches Fabelwesen, das bereits bei der Krönung des Monarchen 2023 Verwendung fand.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

König Charles' erster Auftritt seit seiner Kanada-Reise

Die Teilnahme an den Feierlichkeiten markiert König Charles' ersten öffentlichen Auftritt seit seiner zweitägigen Kanada-Reise Ende Mai. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (77) besuchte der 76-Jährige das Land, dessen Staatsoberhaupt er ebenfalls ist. Während des Besuchs hielt Charles unter anderem eine Thronrede im kanadischen Parlament, in der er das Programm der neuen Regierung vorstellte.

Für Prinzessin Alexandra war es hingegen ein seltener öffentlicher Auftritt. Zwar gilt sie weiterhin als arbeitendes Mitglied der britischen Königsfamilie, hat sich in den vergangenen Jahren jedoch weitgehend aus ihren öffentlichen Vollzeitaufgaben zurückgezogen. Zuletzt zeigte sie sich im Dezember vergangenen Jahres beim traditionellen Weihnachtsessen des Königs im Buckingham Palace. Rund zehn Monate zuvor, im Februar 2024, nahm sie gemeinsam mit ihrer Tochter Marina Ogilvy (58) an einem Dankgottesdienst in Windsor für den verstorbenen König Konstantin von Griechenland (1940-2023) teil.