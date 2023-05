Mit Oben-ohne-Foto: Elliot Page feiert sein neues Körpergefühl

Auf Instagram feiert Schauspieler Elliot Page sein neues Körpergefühl mit einem Oben-ohne-Bild und bewegenden Worten: "Es fühlt sich so gut an."

Elliot Page (36) feiert auf Instagram sein neues Körpergefühl und überrascht seine Fans Darauf trägt der Schauspieler, der sich 2020 als Transgender geoutet hat und sich anschließend eine Brust-OP unterzogen hatte, lediglich eine silberne Kette und eine Cap und schenkt der Kamera ein selbstbewusstes Schmunzeln.

Dazu schreibt er: "Es fühlt sich so gut an, jetzt in der Sonne zu sein, ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben könnte, die Freude, die ich in meinem Körper fühle." Denn früher sei seine Geschlechtsdysphorie, eine Inkongruenz zwischen dem biologischen Geschlecht eines Menschen und dem von ihm psychisch gefühlten Geschlecht, "im Sommer besonders ausgeprägt" gewesen.

"Keine kleidungsschichten, nur ein T-Shirt - oder mehrere Kleidungsschichten und ich war so verschwitzt, sodass ich ständig nach unten sah und mein übergroßes T-Shirt nachjustieren musste", erinnert sich Page. Umso dankbarer sei er heute, auch dafür, was ihm "die Gesundheitsfürsorge ermöglicht" habe. Abschließend kündigte er an, bald noch mehr von seiner Reise erzählen zu wollen.

Seine Autobiografie erscheint im Sommer

Page hatte im Dezember 2020 öffentlich gemacht, dass er trans ist. erklärte der Schauspieler: "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie außergewöhnlich es sich anfühlt, mich endlich so zu lieben, wie ich bin und nach meinem authentischen Selbst zu streben." Die Trans-Community hätte ihn endlos inspiriert, so Page damals. Am 6. Juni 2023 veröffentlicht Elliot Page mit "Pageboy" seine mit Spannung erwartete Autobiografie.