Mit neuem Co-Star: Sarah Michelle Gellar trainiert für "Buffy"-Reboot

Sarah Michelle Gellar bereitet sich intensiv auf das "Buffy"-Reboot vor. Gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin Ryan Kiera Armstrong schwitzt sie im Fitnessstudio.

Die Vampirjägerin kehrt zurück - und sie meint es ernst! Sarah Michelle Gellar (47) lässt die Muskeln spielen und bereitet sich mit vollem Einsatz auf ihr "Buffy"-Comeback vor. In einem Instagram-Video zeigt sich die Schauspielerin beim intensiven Workout im Fitnessstudio, begleitet von ihrer "Nachfolgerin" Ryan Kiera Armstrong (15). Diese wird an der Seite von Sarah Michelle Gellar die Hauptrolle in dem Reboot von "Buffy - Im Bann der Dämonen" (1997 bis 2003) übernehmen.

"Warrior 1 und 2. Wir schwitzen nicht... wir glitzern", schreibt Gellar zu dem schweißtreibenden Clip, der ihre Fans in Verzückung versetzt. Der zeigt die 47-Jährige und ihre Kollegin bei Kniebeugen auf einem Balance-Board oder bei Übungen mit einem Ball. Armstrong, die als neue Hauptfigur in dem "Buffy"-Reboot fungieren wird, hält dabei tapfer mit der erfahrenen Kollegin mit.

Armstrong ist durch ihre Rolle als Fern in "Star Wars: Skeleton Crew" bekannt geworden. Auch in "Black Widow", "American Horror Story" und "Firestarter", einer Adaption von Stephen Kings Roman "Feuerkind", war sie bereits zu sehen.

Vorfreude auf neue Generation

Unter dem Posting sammelten sich die begeisterten Kommentare für das Workout-Duo. "Das ist absolut wunderbar", "Eine neue Jägerin ist geboren", "Oh mein Gott, unsere Buffy trainiert buchstäblich die neue Jägerin" und "Ich freue mich so auf die nächste Generation" ist unter dem Clip zu lesen.

Nora Zuckerman und Lila Zuckerman sind als Autorinnen, Showrunnerinnen und ausführende Produzentinnen vorgesehen. Chloé Zhao übernimmt die Regie. Die Produktion kann sich zudem über prominente Unterstützung freuen: Neben Gellar als ausführende Produzentin sind auch Gail Berman sowie die Original-Produzenten Fran Kuzui und Kaz Kuzui mit an Bord. Eine besondere Überraschung stellt Country-Legende Dolly Parton (79) dar, die ebenfalls als ausführende Produzentin fungiert. In den kommenden Monaten soll die Neuauflage gedreht werden.