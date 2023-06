Mit Krücke: Alec Baldwin erstmals seit Hüftoperation gesichtet

Alec Baldwin scheint es nach seiner Hüft-OP zunehmend besser zu gehen. Klagte er zuletzt noch über "unglaubliche Schmerzen", wurde er nun mit Krücke in New York gesichtet.

Ende Mai dieses Jahres hat sich US-Schauspieler Alec Baldwin (65) einer Hüftoperation unterziehen müssen. Nun wurde der Star erstmals seit dem Eingriff wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Bilder, , zeigen Baldwin mit einer Krücke in der linken Hand durch New York City gehen.

Eigener Aussage nach handelte es sich bei der OP um den Einsatz einer künstlichen Hüfte. Dass er auf die Operation an der rechten Hüfte angewiesen war, hatte Baldwin einige Tage nach dem Eingriff . Damals berichtete er noch davon, unter "unglaublichen Schmerzen" zu leiden, die Ärzte ihm aber gesagt hätten, dass diese schnell abklingen sollten. Die jüngsten Bilder scheinen das nun zu bestätigen. Die OP selbst ist für Baldwin nichts Neues gewesen, wie er ebenfalls im Clip verriet: "Ich habe meine linke Hüfte 2018 machen lassen, also vor fünf Jahren."

Liebevolle Worte seiner Frau Hilaria

Als Erstes hatte seine Frau Hilaria Baldwin (39) von dem Eingriff berichtet: "Alec hat heute eine neue Hüfte bekommen, es war schon lange notwendig", schrieb sie am 31. Mai zu einem Selfie mit ihrem Ehemann, der vom Krankenhausbett aus noch sichtlich angeschlagen in die Kamera lächelte.

"Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Als deine Partnerin und während du heilst, wünsche ich mir so sehr, dass du dieses sehr intensive Kapitel der chronischen Schmerzen hinter dir lassen und deine Lebensqualität verbessern kannst", schrieb die 39-Jährige weiter. Anschließend bedankte sie sich bei den Ärzten und dem Krankenhauspersonal, die ihren Ehemann "sicher durch diese Situation" gebracht hätten. "Und du. Danke an dich", kommentierte Alec Baldwin den Post und bedankte sich damit auch für die Unterstützung seiner Frau, mit der er sieben Kinder hat.