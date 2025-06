Mit Joshua Jackson: "Dawson's Creek"-Reunion auf dem rotem Teppich

Zwei Stars aus der Kultserie "Dawson's Creek" treffen sich wieder: Bei einem Charity-Event posierten Joshua Jackson und Busy Philipps gemeinsam auf dem roten Teppich - und das sogar in einer Art Partnerlook.

Unverhoffte "Dawson's Creek"-Reunion - wenn auch im kleinen Rahmen: Bei einem Charity-Event in Los Angeles trafen sich zwei Darsteller der kultigen Jugendserie wieder. Joshua Jackson (47) und Busy Philipps (45) posierten gemeinsam auf dem roten Teppich. Anlass war eine Fundraising-Party zugunsten des Motion Picture & Television Fund, die am Sonntag im Hotel The Aster in Hollywood stattfand.

Pinker Anzug, pink gefärbte Haare

Joshua Jackson und Busy Philipps strahlten in einer Art Partnerlook in die Kameras. Der Schauspieler trug einen pinken Anzug, locker zugeknöpft über einem weißen T-Shirt. Die Farbe von Jacksons Sakko und Hose harmonierte mit Phillips' roséfarben getönten Haaren. Die Darstellerin trug ein kurzes weißes Ensemble in floralem Muster, dazu goldene Pumps.

Diese Rollen spielten die Stars in "Dawson's Creek"

Joshua Jackson gehörte von 1998 bis 2003 zu den Hauptdarstellern von "Dawson's Creek". Er verkörperte Pacey Witter, den Kumpel des von James Van Der Beek (48) gespielten Titelhelden Dawson Leery.

Im Gegensatz zu Joshua Jackson zählte Busy Philipps bei "Dawson's Creek" zur zweiten Reihe. Sie stieß erst in der fünften Staffel zu der Coming-of-Age-Serie. Phillips spielte Audrey Liddell, die Mitbewohnerin von Joey Potter (Katie Holmes, 46) an der Universität. Phillips' Audrey und Jacksons Pacey hatten in der Serie eine Romanze.