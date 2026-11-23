Dallmayr hatte zum exklusiven Aperitivo-Event in den hauseigenen Coffee Club geladen. Mit dabei war unter anderem Nicola Cavanis, Freundin von Ex-FC-Bayern-Star Mats Hummels. Was war vor Ort geboten?

Am Freitag (20. November) war im Dallmayr Coffee Club mitten im Herzen Münchens einiges geboten. Mit dem neuen Aperitivo-Konzept will sich das Unternehmen als After-Work-Treffpunkt etablieren. Wer war bei der VIP-Premiere dabei?

Dallmayr lädt Promis zu Aperitivo-Event

Donnerstags bis samstags verwandelt sich der Coffee Club in der Dienerstraße 12 in eine Feierabend-Bar. Statt Kaffee werden Wein, Sekt und Longdrinks ausgeschenkt. Auch für Snacks wie Parmaschinken, Parmesan, verschiedene Oliven und Grissini ist gesorgt. Einen ersten Vorgeschmack auf die Events bekamen die Promis zum Start der Aperitivo-Events.

Nicola Cavanis feiert ohne Partner Mats Hummels

Zu den Stargästen zählte Nicola Cavanis. Die 27-Jährige ist als Model und Unternehmerin erfolgreich und hat mit dem ehemaligen FC-Bayern-Spieler Mats Hummels einen prominenten Partner an ihrer Seite. Der fehlte allerdings an dem Abend. Obwohl sich das Paar ab und an gerne mal gemeinsam auf roten Teppichen zeigt, wird die Beziehung aus der Öffentlichkeit herausgehalten. "Ich sage nichts Privates mehr", erklärte Cavanis der Abendzeitung in einem früheren Interview.

Bei entspannten Beats feierten die Gäste des After-Work-Events mit VIP-Damen wie Schauspielerin Lena Meckel, Fashion-Influencerin Olga Löffler und den Lifestyle-Bloggerinnen Jana Maresa Fischer und Teresa Mayer.