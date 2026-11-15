Schmuck und Uhren funkeln mit den Stars um die Wette: Beim Meister-Event von Juwelier Wempe dreht sich alles um die Kreationen. Wer sich die angeschaut hat.

Mega-Promi-Auflauf bei Wempe! Elyas M’Barek, Daniel Brühl, Sonja Gerhardt, Sven Hannawald, Hasan Salihamidzic, Peyman Amin und viele mehr gaben sich auf dem Black Carpet die Ehre: Unter dem Motto "Platz der ungesehenen Meister" fand am Freitag, dem 13., eine Soirée mit Starbesetzung in den Eisbach-Studios

Mittelpunkt neben den VIPs: die besondere Handwerkskunst von Wempe, die Menschen hinter den Meisterwerken sowie die Präsentation ausgewählter Schmuckstücke und Kreationen. Die AZ mischte sich unter die rund 500 Gäste.

"Sie halten die Geschäfte in München zusammen"

Anlass war das erste gemeinsame Event der beiden Münchner Juwelier-Wempe-Dependancen in der Maximilianstraße und der Weinstraße mit den jeweiligen Geschäftsführern Alessandro Rizzo und Marc Autmaring. Das Familienunternehmen mit weltweit über 30 Niederlassungen steht für präzise Uhren und erlesenen Schmuck.

Chefin Kim-Eva Wempe (64): "Marc Autmaring und Alessandro Rizzo sind beide inzwischen seit über 20 Jahren bei uns, sie halten die Geschäfte in München zusammen. Wir sind ein Unternehmen mit Herz, es gibt keine Konkurrenz, sondern ein Miteinander."

Peyman Amin (55) war diesmal alleine unterwegs. Der Modelbooker und ehemalige GNTM-Juror verriet: "Meine Lebensgefährtin Sandra Apfelbeck muss daheim bleiben und auf unseren inzwischen dreijährigen Sohn aufpassen."

Peyman Amin kam ohne Lebensgefährtin Sandra Apfelbeck. © Gisela Schober/Wempe PR via Getty Images

Seltener Gast: Fußballstar und ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern Hasan Salihamidzic (49). Er sagte: "Eine schöne Einladung von Marc Autmaring, mit dem ich schon lange befreundet bin. Ich kaufe bei ihm ab und zu Weihnachtsgeschenke für die Familie und mir selbst auch schon mal eine Uhr", so „Brazzo“.

Auch dabei: Saskia Greipl und Sonja Kiefer

Ferner unter anderem gesichtet: Schauspielerin Sinta Weisz, die Designerinnen Kinga Mathe und Sonja Kiefer, Galeristin Sarah Kronsbein, Fashion-Stylist Oliver Rauh sowie Society-Lady und Netzwerkerin Saskia Greipl mit ihrem Ehemann, dem Anwalt Stavros Kostantinidis.

V. l.: Saskia Greipl-Kostantinidis, Sarah Kronsbein und Sonja Kiefer. © Gisela Schober/Wempe PR via Getty Images

Schauspielerin Sonja Gerhardt (37) sagte: "Ich habe gerade viele Castings, auch international. Da heißt es jetzt erst einmal abwarten." Der Berliner "Ku’damm 77"-Star im schwarz-goldenen Hingucker-Kleid umarmte Elyas M’Barek herzlich. Schließlich standen Gerhardt und M’Barek bereits 2012 für den Kinofilm "Türkisch für Anfänger" gemeinsam vor der Kamera.

Die Berlinerin Sonja Gerhardt ("Ku’damm 77") absolviert derzeit zahlreiche Castings. © Gisela Schober/Wempe PR via Getty Images

Elyas M’Barek (44), Superstar des deutschen Films ("Der perfekte Urlaub" ist derzeit auf Platz eins der Kinocharts), erschien in überlanger Jeans. Hat der Wieder-Münchner auch ein schönes Meisterstück? "Ich besitze tatsächlich ein paar Uhren, auch ein paar bei Wempe gekauft, habe auch eine Portofino und ein paar Lieblingsschmuckstücke, die ich aber gar nicht so oft trage. Wie es passt, je nach Gelegenheit, wie ich Lust darauf habe. Ich habe sie aber gerne bei mir daheim", so M’Barek.

"Ich mag keine klobigen Sachen"

Der AZ verriet er: "Ich mag keine klobigen Sachen, sondern eher feine Accessoires." Vor der Fotowand posierte er im schwarzen Ledermantel und scherzte: "Der Mantel ist nicht von Wempe, kann ich ihn trotzdem fürs Foto anlassen?"