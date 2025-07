Mit Familie: Kronprinzessin Amalia feiert Ende ihres Bachelor-Studiums

Ein akademischer Meilenstein für Kronprinzessin Amalia: Die älteste Tochter von Willem-Alexander und Máxima hat an den Feierlichkeiten zum Bachelor-Abschluss teilgenommen.

Ein großer Moment für Kronprinzessin Amalia (21): Die niederländische Thronfolgerin hat das Ende ihres Bachelor-Studiums gefeiert. veröffentlichte das Königshaus ein Foto, auf dem Amalia in einem weinroten Kleid und mit einem Absolventenhut auf dem Kopf stolz in die Kamera lächelt. Ein weiteres Bild zeigt sie mit ihrer Familie: Ihre Eltern Máxima (54) und König Willem-Alexander (58), ihre Schwestern Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (18) sowie Großmutter Beatrix (87) kamen zur Feier.

"Die Prinzessin von Oranien nimmt an der traditionellen Abschlussfeier der Universität Amsterdam teil", heißt es dazu. Im Königlichen Konzertsaal werde damit das Ende des Bachelorstudiums gefeiert, kommentierte das Königshaus die Bilder. Ihr Abschlusszeugnis bekam Amalia demnach noch nicht. Weil sie sich bei einem Reitunfall den Arm gebrochen hatte, wurde ihr in einem Fach eine Verlängerung gewährt. Deshalb werde sie ihren Bachelor-Abschluss erst später erhalten.

Amalia will zweites Bachelorstudium beginnen

2022 hatte Amalia der Niederlande ihr Studium in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft begonnen. Ursprünglich zog sie dafür nach Amsterdam, wo sie in einer Studenten-WG lebte. Wegen Bedrohungen durch die Mafia kehrte sie jedoch wieder schnell in den Palast zurück. Ein Jahr lang studierte sie in Spanien weiter, wie ihr Vater später bestätigte. Der Umzug wurde vorher geheim gehalten.

Nach ihrem Abschluss wird Amalia ein weiteres Bachelorstudium an der Universität von Amsterdam beginnen. Wie der Palast vor wenigen Wochen mitteilte, werde sie einen Studiengang in niederländischem Recht belegen. Daneben will sie "in den kommenden zwei Studienjahren am Ausbildungsprogramm des Defensity College teilnehmen", hieß es. In diesem Programm des Verteidigungsministeriums wird sie zur Militärreservistin ausgebildet.