Mit Ehemann bei Filmpremiere in Toronto: Emily Blunt zeigt viel Haut

Bei der Premiere von "The Smashing Machine" in Toronto setzte Emily Blunt auf einen durchsichtigen Look mit Cut-outs. Gemeinsam mit Ehemann John Krasinski eroberte sie den roten Teppich.

Emily Blunt (42) sorgte beim Toronto International Film Festival für Aufsehen - allerdings nicht nur wegen ihres neuen Films. Die 42-Jährige entschied sich für ein besonders freizügiges Outfit, das alle Blicke auf sich zog.

Eleganter Pärchenauftritt

Für die Premiere von "The Smashing Machine" wählte die britisch-US-amerikanische Schauspielerin ein schwarzes Ensemble von Stella McCartney, das durch seine raffinierten Details bestach. Das Oberteil bestand aus einem Bandeau mit einem dreieckigen Ausschnitt in der Brustmitte, der durch durchsichtiges Spitzenmaterial verbunden war. Ein weiterer Cut-out im Bauchbereich setzte ihre Taille gekonnt in Szene. Blunt kombinierte das auffällige Top zu einer lässigen, tiefgeschnittenen Nadelstreifenhose in Schwarz. Ihre braunen Haare trug sie in lockeren Wellen, das Make-up hielt sie mit Nude-Lippenstift und schimmerndem Lidschatten dezent.

Ehemann John Krasinski (45), der Ende 2024 zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde, erschien in einem dunkelgrauen Anzug von Dolce & Gabbana mit passender Weste, schwarzer Krawatte und Lackleder-Loafern. Das perfekt harmonierende Paar nutzte die Gelegenheit für ein seltenes gemeinsames Red-Carpet-Ereignis. Ihr letzter großer Auftritt war im September 2024, als sie die Albies-Gala der Clooney Foundation for Justice besuchten.

Ebenfalls bei der Premiere anwesend war Blunts Co-Star Dwayne Johnson (53). Er übernimmt in dem Sportdrama "The Smashing Machine" von Regisseur Benny Safdie (39) die Hauptrolle des Ringers und Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Emily Blunt verkörpert Kerrs damalige Freundin. Nachdem der Streifen in Venedig seine Weltpremiere feierte, soll er am 2. Oktober in die Kinos kommen. Blunt und Johnson hatten zuvor bereits für den Fantasy-Abenteuerfilm "Jungle Cruise" (2021) zusammengearbeitet.