Mit drei Frauen im Urlaub: Was ist bei Stefan Mross los?

Volksmusik-Liebling Stefan Mross ist der Hahn im Korb – und genießt es sehr. Er urlaubt gleich mit drei Frauen auf Kreta.

Seine beliebte ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" feiert am 15. Juni Saison-Auftakt, bis dahin nutzt Gastgeber, Moderator und Sänger Stefan Mross die freie Zeit, um sich ein bisserl zu erholen – und Kraft (und Sonne!) zu tanken.

Was ist in Stefan Mross' bewegtem Privatleben nun schon wieder los?

Der 49-jährige Volksmusik-Liebling urlaubte gerade auf Kreta in Griechenland. Und das gleich mit drei Frauen. Moment! Was ist denn in Stefan Mross' bewegtem Privatleben nun schon wieder passiert?

Bevor die Gerüchteküche losbrodelt, kommt hier die Entwarnung: Der Entertainer erholte sich natürlich mit seiner Freundin Eva Luginger.

Gaudi auf Kreta: Stefan Mross mit Freundin Eva Luginger (l.), Schwester Mona (r.) und Mutter Annette am Strand. © ABR-Pictures/Wolfgang Breiteneicher

Auch dabei waren aber seine Schwiegermutter in spe Annette und Evas Schwester Mona. Ihre Männer hatten Annette und Mona allerdings daheim gelassen, da diese arbeiten mussten. Umso mehr genoss Stefan Mross sein Dasein als Hahn im Korb.

Mross schwärmt: "Ich gehöre wie selbstverständlich dazu"

Er schwärmte von seinem Urlaub mit den drei Frauen: "Alle haben so eine offene, fröhliche Art. Da wird gelacht, geratscht – und ich gehöre wie selbstverständlich mit dazu. Das ist ein tolles Gefühl."