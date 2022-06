Mit diesem Kleid erinnert Elizabeth Hurley an ihren berühmtesten Look

Elizabeth Hurley posiert auf einem Instagram-Bild in einem knappen Minikleid, das an einen ihrer legendärsten Looks aus den 90er Jahren erinnert.

13. Juni 2022 - 16:41 Uhr | (jom/spot)

Elizabeth Hurley sorgte 1994 mit einem Kleid für Aufsehen. © YLMJ/AdMedia/ImageCollect

Elizabeth Hurley (57) hat für Begeisterung bei ihren Fans gesorgt. Die Britin veröffentlichte zwei Bilder, auf dem sie in einem rosa glitzernden Versace-Minikleid posiert. Die freizügige Robe mit tiefem Ausschnitt ist mit ihren Cut-Outs, die scheinbar mit goldenen Spangen zusammengehalten werden, ein echter Hingucker. "Habe einen Versace-Moment", schrieb die Schauspielerin zu den Fotos und fügte zwei Herzchen-Emojis hinzu. Von seinen Followern erntete das Model für den aufregenden Look zahlreiche Komplimente, viele von ihnen hinterließen dazu Flammen-Emojis. Mit dem Kleid erinnert Hurley an einen legendären Auftritt, den sie einst bei einer Filmpremiere hinlegte.

Auftritt mit Hugh Grant

Sie stahl allen die Show, als sie 1994 mit Hugh Grant (61) zur Premiere seines Films "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" in einem schwarzen Versace-Kleid mit Sicherheitsnadeln statt goldenen Spangen als Designelement erschien. Mit Grant war Liz Hurley 13 Jahre lang bis 2000 liiert.

Auf einem der aktuellen Bilder posiert die 57-Jährige, die am 10. Juni ihren Geburtstag feierte, mit Sohn Damian Hurley (20), der als Model in die Fußstapfen seiner Mutter tritt. Der 20-Jährige, der auf dem Foto einen dunkel gemusterten Anzug ohne Hemd trägt, veröffentlichte das Foto ebenfalls.

Kürzlich er zudem auf der Plattform seiner Mutter zum Geburtstag. "Ich liebe dich, Mama. Happiest Birthday", schrieb er in seinem Posting, in dem er ein aktuelles sowie ein Kinderbild mit seiner Mutter und einen kurzen Clip veröffentlichte, in dem Hurley die Kerze auf einer mehrstöckigen Torte ausbläst. Damian Hurley ist der Sohn von Liz Hurley und US-Unternehmer Steve Bing (1965-2020). Der Geschäftsmann und Filmproduzent starb im Juni 2020 in Los Angeles.