Mit Couch und großer Flosse: Albrecht von Weechs Buchvorstellung mit Badenixe

Wenn der Schwabinger Tausendsassa Albrecht von Weech ein neues Buch präsentiert, versammelt sich eine illustre Gesellschaft.

Er ist ja nicht nur stolzer Träger des Schwabinger Kunstpreises. Albrecht von Weech ist mit Leib und Seele Blaublut, Benimm-Coach und Bühnenkünstler. Und jetzt schreibt und fotografiert er auch noch.

"Couchgeflüster": Albrecht von Weech hat 50 Menschen in Szene gesetzt

Von Weech hat 50 Menschen - mal mehr, mal weniger prominent - jeweils auf dem Sofa in Szene gesetzt und das Ergebnis pointiert betextet. Mal war er dafür bei Carl-Anton Fürst Fugger-de Polignac auf Schloss Biberbach, mal im Wohnzimmer von Burlesque-Künstlerin Melody D'Amour oder Pumuckl-Zeichnerin Barbara von Johnson. Daraus ist ein Buch entstanden mit dem Titel "Couchgeflüster" (Kastner, 25 Euro).

Auch Kabarettistin Sissi Perlinger, nicht minder farben- und lebensfroh als ihr Freund Albrecht, kommt im Buch vor. Perlingers Beschreibung für von Weech ist geradezu hymnisch: "Albrecht, der Besitzer der schönsten Puppenkammer der Welt, ist nicht nur ein begnadeter Stepptänzer, Sänger, Entertainer, Harfenist und Goldschmied - seine ganz eigene Note weht auch wie eine frische Brise durch seine wunderbar tiefgründigen Fotos."

Perlinger ist natürlich zur Vorstellung des Buches in die Galerie von Isabell und Hubertus Reygers gleich an der Isar gekommen. Die lässige Präsentation, von Society-Gräfin Charlotte von Oeynhausen gekonnt inszeniert, wurde von den Gästen gefeiert, darunter Adalbert und Eva-Maria von Preußen, Sophia von Schaesberg, Marie Waldburg und Erika Frey (Lodenfrey).

Mit Couch und großer Flosse

Star des Abends war allerdings - nein, nicht Neu-Autor von Weech, sondern Daniela Rodler, besser bekannt als Münchens Nixe. Die Münchnerin ist Deutschlands erste Profi-Meerjungfrau, wie sie erzählt, und avanciert in ihrem Latex-Kostüm - oben blondes Wallehaar, unten Monoflosse - überall zum Hingucker: das beliebteste Fotomotiv des Abends.

Münchens Nixe Daniela Rodler war begehrtes Fotomotiv

Rodler, bekannt aus Auftritten in TV und Sealife, ist nebenbei Rettungsschwimmerin und Apnoe-Taucherin - und Tier-Anatomin, wenn sie nicht gerade Meerjungfrau ist.

Von Weech hat sie passenderweise auf dem Münchner Gauklerball kennengelernt und sie damals, weil Tanzen mit Flosse nun einmal schwerlich geht, in einem Einkaufswagen zur Musik herumgewirbelt. Das bleibt ihr an diesem Abend in der Galerie erspart.

