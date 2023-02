Mit A$AP Rocky auf dem "Vogue"-Cover: Rihanna zeigt ihren Sohn

"Vogue"-Cover nach Super-Bowl-Auftritt: Zusammen mit A$AP Rocky und ihrem kleinen Sohn ließ sich Rihanna für die März-Ausgabe des Mode-Magazins ablichten.

Nach ihrem Super-Bowl-Auftritt legt Rihanna (34) noch einmal nach: Die Sängerin hat sich zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) und ihrem gemeinsamen Sohn für das Cover der März-Ausgabe der britischen "Vogue" ablichten lassen. In Schwarz gekleidet schlendern alle drei gemeinsam über den Strand vor einer traumhaften Meer-Kulisse. Der Rapper hält sein Kind im Arm und drückt ihm behutsam einen Kuss auf die Stirn, während der Kleine in die Kamera lacht.

Voller Stolz teilt Rihanna auf Instagram. Neben dem Cover zeigt sie etwa , der im Mai 2022 geboren wurde. Dazu schreibt sie: "Mein perfektes Baby."

Auf den Bildern war Rihanna bereits schwanger

Ein weiterer unter anderem auf einem Bett mit rotem Bezug. Auf einem anderen Bild liegt Rihannas Baby in einer weißen Wiege, während sie im schwarzen Kleid und mit goldenem Schmuck daneben steht und für die Kamera posiert. Fun Fact: Rihanna war zu jenem Zeitpunkt offenbar schon mit ihrem zweiten Kind schwanger, ohne es zu wissen. "Wie verrückt, meine beiden Babys waren auf diesem Bild und Mommy hatte keine Ahnung", kommentiert sie ihren Post.

schwärmt Rihanna von ihrer Mutterrolle. "Oh mein Gott, es ist legendär", beschreibt sie die ersten Monate nach der Geburt. "Es ist alles. Du kannst dich wirklich nicht an ein Leben davor erinnern, das ist das Verrückteste überhaupt." Die ersten Tage hätten die beiden nicht geschlafen. "Wir kamen nach Hause, kalter Entzug, wir hatten niemanden. Es waren nur wir als Eltern und unser Baby. Man, du bist größtenteils ein Zombie", erinnert sie sich. Man mache einfach "so weiter".

Der Name ihres Babys bleibt geheim

Doch die ersten Monate als Mutter hätten Rihanna auch geprägt und ermutigt, sie glaube nun, "dass man alles schaffen kann, selbst die verrücktesten Dinge". Den Namen seines Sohnes hält das Paar weiterhin geheim.

Aktuell erwarten Rihanna und A$AP Rocky ihr zweites Kind. Die Schwangerschaft hatte die Sängerin im Rahmen ihres Super-Bowl-Auftritts öffentlich gemacht, bei dem sie überraschend mit Babybauch auftrat.