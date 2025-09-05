Mit 92 Jahren verstorben: Palast trauert um Herzogin Katharine

Sie war nach dem Tod von Elizabeth II. das älteste Mitglied der Königsfamilie. Nun ist Herzogin Katharine im Alter von 92 Jahren verstorben.

Katharine, die Herzogin von Kent, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Das gab der Buckingham-Palast bekannt. Sie sei "gestern Abend friedlich im Kensington-Palast im Kreise ihrer Familie verstorben", am Freitag.

König Charles (76) und Königin Camilla (78) sowie alle Mitglieder der königlichen Familie "trauern gemeinsam mit dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkelkindern um ihren Verlust und denken in liebevoller Erinnerung an das lebenslange Engagement der Herzogin für alle Organisationen, mit denen sie verbunden war, ihre Leidenschaft für Musik und ihr Einfühlungsvermögen für junge Menschen".

Musik- und Tennisfan

Herzogin Katharine war das älteste Mitglied der Königsfamilie. Sie war mit Edward (89), dem Herzog von Kent, einem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Neben der Musik begeisterte sie sich auch für Tennis. Ihr Ehemann war von 1969 bis 2021 Präsident des All England Lawn Tennis and Croquet Club, der das Wimbledon-Turnier ausrichtet. In dieser Zeit überreichte er bei mehr als 350 Gelegenheiten die Siegerpokale an die Gewinner der Herren-Einzelkonkurrenz. Herzogin Katharine überreichte die Trophäen bei den Damen-Finals.

Die spätere Herzogin stammte aus einer aristokratischen Familie in Yorkshire und wurde 1961 Teil der Königsfamilie, als sie den Herzog von Kent, einen Enkel von König Georg V., heiratete. Prinzessin Anne (75) gehörte zu den Brautjungfern bei ihrer Hochzeit, an der auch Elizabeth II. und Charles teilnahmen.