AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Mit 92 Jahren verstorben: Palast trauert um Herzogin Katharine

Mit 92 Jahren verstorben: Palast trauert um Herzogin Katharine

Sie war nach dem Tod von Elizabeth II. das älteste Mitglied der Königsfamilie. Nun ist Herzogin Katharine im Alter von 92 Jahren verstorben.
(hub/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Palast trauert um Herzogin Katharine.
Der Palast trauert um Herzogin Katharine. © imago/Avalon.red / Photoshot / Avalon
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Katharine, die Herzogin von Kent, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Das gab der Buckingham-Palast bekannt. Sie sei "gestern Abend friedlich im Kensington-Palast im Kreise ihrer Familie verstorben", heißt es in einer Erklärung am Freitag.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

König Charles (76) und Königin Camilla (78) sowie alle Mitglieder der königlichen Familie "trauern gemeinsam mit dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkelkindern um ihren Verlust und denken in liebevoller Erinnerung an das lebenslange Engagement der Herzogin für alle Organisationen, mit denen sie verbunden war, ihre Leidenschaft für Musik und ihr Einfühlungsvermögen für junge Menschen".

Musik- und Tennisfan

Herzogin Katharine war das älteste Mitglied der Königsfamilie. Sie war mit Edward (89), dem Herzog von Kent, einem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Neben der Musik begeisterte sie sich auch für Tennis. Ihr Ehemann war von 1969 bis 2021 Präsident des All England Lawn Tennis and Croquet Club, der das Wimbledon-Turnier ausrichtet. In dieser Zeit überreichte er bei mehr als 350 Gelegenheiten die Siegerpokale an die Gewinner der Herren-Einzelkonkurrenz. Herzogin Katharine überreichte die Trophäen bei den Damen-Finals.

Die spätere Herzogin stammte aus einer aristokratischen Familie in Yorkshire und wurde 1961 Teil der Königsfamilie, als sie den Herzog von Kent, einen Enkel von König Georg V., heiratete. Prinzessin Anne (75) gehörte zu den Brautjungfern bei ihrer Hochzeit, an der auch Elizabeth II. und Charles teilnahmen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.