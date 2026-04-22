Mit 77 Jahren gestorben: Winfried Glatzeder trauert um Ehefrau Marion

Winfried Glatzeder muss einen schweren Verlust verkraften. Wie der Schauspieler jetzt offenbart, starb seine Ehefrau Marion vor drei Monaten.

Es ist kaum vorstellbar, was Winfried Glatzeder in den letzten Wochen und Monaten durchgemacht hat. Der Schauspieler, der 2014 und 2024 am legendären RTL-Dschungelcamp teilgenommen hatte, musste sich von Ehefrau Marion verabschieden. Was ist passiert?

Winfried Glatzeder: Ehefrau Marion ist gestorben

Bereits vor rund drei Monaten erlag die Partnerin von Winfried Glatzeder einer schweren Krankheit. Marion litt an der unheilbaren Lungenerkrankung COPD, kurz vor ihrem 78. Geburtstag schloss sie ihre Augen für immer. "Marion war ein unglaublich respektvoller und liebenswürdiger Mensch", sagt der Witwer zu "Superillu". "Ein großer Teil meines Lebens ist weggebrochen."

Nach Tod von Partnerin: "Ich muss da alleine durch"

Unterstützung findet Winfried Glatzeder in dieser schweren Zeit bei seiner Familie. Vor allem seine Kinder stehen an seiner Seite. Dennoch findet der Schauspieler darin nur wenig Trost, wie er erklärt: "Meine Söhne kümmern sich rührend um mich, aber ich muss da alleine durch."

Ehefrau Marion war für Winfried Glatzeder eine wichtige Stütze, vor allem mit Blick auf seine erfolgreiche Laufbahn im TV und Kino: "Ohne sie hätte ich diese Karriere gar nicht machen können. Sie hat den Haushalt geschmissen, das Familienleben organisiert und mir den Rücken freigehalten – all das während ihres Studiums und der Arbeit als Lehrerin."

So lernte Winfried Glatzeder seine Ehefrau kennen

Kennengelernt hatte Winfried Glatzeder seine Ehefrau vor knapp 60 Jahren, wie er " " 2017 verraten hatte: "Wir haben uns als Studenten in Babelsberg getroffen. Wichtig ist, dass wir damals beide nicht erfolgreich oder berühmt waren." 1970 folgte dann die Hochzeit. Über das Geheimnis einer langen und stabilen Ehe sagte er: "Eine so lange Beziehung durchläuft verschiedene Phasen: Das geht über zu einer tief empfundenen Freundschaft, Mitgefühl, Freiheit lassen." Jetzt muss der Schauspieler mit 80 Jahren lernen, alleine in seinem Leben zurechtzukommen.