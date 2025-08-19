Mit 57 gestorben: Ariana DeBose trauert um ihre Mutter Gina

Ariana DeBose trauert um ihre Mutter Gina. Die Oscarpreisträgerin gab bekannt, dass sie an Gebärmutterkrebs litt. Sie wurde 57 Jahre alt. Auf Instagram widmete DeBose ihr emotionale persönliche Worte.

Oscarpreisträgerin Ariana DeBose (32) trauert um ihre Mutter Gina. Wie die Schauspielerin am Dienstag , starb ihre Mutter am Sonntagmorgen im Alter von 57 Jahren in Folge von Gebärmutterkrebs im dritten Stadium. Ihre "wunderschöne, lustige, besondere Kriegerkönigin Mutter" habe seit drei Jahren gegen die "heimtückische Krankheit" gekämpft, so DeBose.

Die 32-Jährige widmet ihr emotionale Worte: "Sie war meine Lieblingsperson, mein größter Fan und härteste Kritikerin. Meine beste Freundin. Sie war mein Date zu jedem wichtigen Moment in meinem Berufs- und Privatleben - und ich würde es nicht anders wollen", so Ariana DeBose. "Es waren immer wir zwei, solange ich denken kann."

DeBose würdigt Ginas Engagement als Lehrerin - fast 30 Jahre lang unterrichtete sie, zuletzt in der 8. Klasse Sozialkunde - und ihre Leidenschaft, junge Menschen zu fördern. Sie hebt Ginas Kreativität, Empathie und Mut hervor und nennt sie einen "lokalen Celebrity" in ihrer Community. Ariana betont, dass ihr Oscar "genauso ihrer Mutter gehört wie ihr selbst" und dass ihr größter Stolz darin besteht, ihre Mutter stolz gemacht zu haben.

Sie bittet um Spenden

Ihren Post schließt sie mit persönlichen Worten ab: "Ich liebe dich, Mama. Jetzt reise zwischen den Meeren, den Winden und den Engeln, wie ich weiß, dass du es immer geliebt hast." Dazu teilte Ariana DeBose zahlreiche Fotos ihrer Mutter sowie die Bitte an ihre Followerinnen und Follower, an Gebärmutterkrebs-Stiftungen zu spenden.