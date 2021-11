Mit 54 Jahren gestorben: Ex-Spice-Girl Geri Horner trauert um Bruder

Geri Horner trauert um ihren Bruder Max Halliwell. Der 54-Jährige soll britischen Medienberichten zufolge gestorben sein.

Geri Horner bei einem Auftritt in London.

Geri Horner (49) hat angeblich ihren Bruder Max Halliwell verloren. Der 54-Jährige soll britischen Medienberichten zufolge vergangene Woche zu Hause zusammengebrochen und in ein Krankenhaus in Watford gebracht worden sein, wo er später gestorben sei.

Eine der Sängerin angeblich nahestehende Quelle : "Dies ist die schrecklichste, verheerendste und herzzerreißendste Nachricht und Geri ist davon völlig gebrochen." Die Familie sammle sich, "aber sie weiß gerade kaum, was sie sagen oder denken soll - sie hat ihn sehr geliebt".

Geri Horner, die durch die Spice Girls weltberühmt wurde, soll ihrem Bruder sehr nahegestanden haben. Max Halliwell trat 2010 auch in einer Sendung über seine Schwester auf. In "Life Stories" mit Piers Morgan (56) erzählte er damals laut Medienberichten, dass die Sängerin ein "Papa-Kind" gewesen sei: "Vielleicht wegen der Aufmerksamkeit, die mein Vater ihr hinsichtlich ihres Potenzials schenkte." Zudem erklärte er, dass die beiden Geschwister 1993 nach dem Tod ihres Vaters Laurence sehr gelitten haben. Er war an einem Herzinfarkt gestorben.

Max Halliwell, der angeblich für eine Technologiefirma arbeitete, soll seiner Schwester auch dabei geholfen haben, aus Großbritannien zu fliehen, als nach ihrem plötzlichen Abschied von den Spice Girls 1998 Chaos um sie herum ausbrach.