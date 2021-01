Mirja du Mont: Wandert sie bald nach Südafrika aus?

Lebt Mirja du Mont in wenigen Jahren fast 10.000 Kilometer von Deutschland entfernt? Das Model plagt das Fernweh in ein ganz bestimmtes Land.

Das Model Mirja du Mont (45) hat offenbar nicht vor, den Rest ihres Lebens in Deutschland zu verbringen. Im Gegenteil, in nicht allzu ferner Zukunft, "wenn meine Kinder mit der Schule fertig sind und ihr Abitur in der Tasche haben", würde sie gerne auswandern, verrät die 45-Jährige im Gespräch mit der . Und ihr Fernweh kennt ein ganz klares Ziel: Kappstadt in ihrem "Herzensland" Südafrika.

"Allein die Idee daran macht mir Gänsehaut", so die Ex-Frau von Schauspieler Sky du Mont (73, ). "Ich fahre da seit 23 Jahren hin und schon wenn ich aus dem Flugzeug aussteige und den Tafelberg sehe, laufen mir die Tränen runter, weil ich so glücklich bin. Das Land und ich haben eine ganz innige Verbindung zueinander!" Ihr jüngstes Kind ist 14 Jahre alt - sollte es Mirja du Mont also wirklich ernst mit ihrem Vorhaben meinen, könnte sie sich ihren Traum vielleicht noch vor ihrem 50. Lebensjahr erfüllen.