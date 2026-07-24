Bereits zum sechsten Mal veranstaltete Felix Neureuther sein Charity-Golfturnier "Felix & Friends Invitational". Welche Promis dabei waren und wie viel Geld gesammelt werden konnte? Die AZ gibt einen Überblick.

Felix Neureuther mit Ehefrau Miriam und Papa Christian beim 6. „Felix & Friends Invitational“. Für den guten Zweck gaben sie auf dem Golfplatz alles.

Stolze 370.800 Euro: Diese Summe stand auf dem Spendenscheck, den Felix Neureuther bei der Siegerehrung des "Felix & Friends Invitational" im Golfclub Beuerberg e.V. am Donnerstagabend (23. Juli) entgegennehmen durfte. Das Geld fließt in die Felix-Neureuther-Stiftung, die damit Programme, Projekte und Aktivitäten rund um die Themen Kindergesundheit, Bewegungsförderung und Umweltschutz umsetzt.

Felix Neureuther zufrieden: "Großartiger Tag in der Natur"

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete der Ex-Skiprofi das Charity-Golfturnier und zeigte sich am Ende sehr zufrieden: "Wir hatten einen großartigen Tag in der Natur, mit viel Bewegung an der frischen Luft. Genau solche Erlebnisse möchte ich Kindern durch die Aktivitäten der 'Felix Neureuther Stiftung' ermöglichen." Dem Vierfach-Papa ist es wichtig, Kindern mitzugeben, "dass Bewegung Spaß macht, Selbstvertrauen stärkt und eine Investition in die eigene Gesundheit ist."

"Gleichzeitig sollen Kinder die Natur als etwas Wertvolles erleben, das Freude schenkt und das wir schützen müssen", so Neureuther weiter. "Die Spendensumme hilft uns dabei, noch mehr Kinder für Bewegung, Gesundheit und einen bewussten Umgang mit unserer Umwelt zu begeistern. Danke an alle, die das heute möglich gemacht haben."

Neben Felix Neureuther auf dem Golfplatz: Alexander Lübenoff (li.), Wolfram Kons (2.v.li.) und Robert Lübenoff (re.) waren auch dabei. © ABR-Pictures/W. Breiteneicher

Stolz verriet Felix Neureuther: "Gemeinsam mit engagierten Partnerorganisationen hat die 'Felix Neureuther Stiftung' in den vergangenen Jahren bereits mehr als 360.000 Kinder erreicht. Ein großer Dank geht deshalb auch an alle Fördernde und Unterstützende, die schon seit Jahren an unserer Seite sind." Insgesamt konnten im Laufe der sechs Jahre bereits 1.575.800 Euro an Spenden für die Felix-Neureuther-Stiftung generiert werden.

Beim Golfturnier: Welcher Promi als Sieger vom Rasen ging

Natürlich wurde an diesem Tag fleißig eingelocht: Insgesamt traten neben Felix und Christian Neureuther 108 Spieler in 27 Teams für den guten Zweck gegeneinander an, um den Sieg unter sich auszumachen. Am Ende hatte das Team rund um Felix Neureuther mit Moritz Fürste, Thomas Wierather und Philipp Frankenberger die Nase vorn. Die Moderation der Abendveranstaltung übernahm Wolfram Kons von der RTL-Stiftung Wir helfen Kindern.